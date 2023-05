Scossa Lukaku per convincere l’Inter. Ma c’è di mezzo Inzaghi

Romelu Lukaku alza i giri del motore e insieme a Lautaro Martinez riporta l’Inter in corsa per il treno Champions. Il futuro del centravanti belga resta però in bilico

Si sveglia Romelu Lukaku e l’Inter ribalta la Lazio nel lunch match dell’ultima giornata di campionato. Successo vitale per i nerazzurri di Inzaghi che si rimettono in carreggiata per la corsa a un posto tra le prime quattro.

Il centravanti belga in versione rifinitore e che ha ritrovato l’intesa di un tempo con il ‘gemello’ Lautaro Martinez, quest’ultimo acclamato dal pubblico di San Siro e decisivo entrando dalla panchina. Simone Inzaghi si gode una ‘Lu-La’ ritrovata, non dimenticando però Correa e Dzeko: “In attacco ho quattro titolari e lo dimostra il minutaggio. Di volta in volta deciderò, adesso me li voglio godere tutti insieme“. Dopo la doppietta di Empoli un’altra prova importante per Lukaku che piano piano sta tornando ai livelli che gli competono, proprio nel momento decisivo della stagione. Quasi come un ‘nuovo’ acquisto per Inzaghi per il rush finale tra campionato e coppe. Il gigante di proprietà del Chelsea si gioca molto in questo finale e in ballo c’è anche una possibile permanenza a Milano. ‘Big Rom’ non ha mai fatto mistero della volontà di restare in nerazzurro, con l’Ad Marotta che non ha chiuso le porta alla conferma dell’attaccante ma solo a determinate condizioni.

Calciomercato Inter, tutte le condizioni per la riconferma di Lukaku

La questione economica è ovviamente pregnante, come del resto il rendimento del giocatore (9 gol e 5 assist in 28 presenze stagionali) che finora non ha convinto dopo il ritorno in pompa magna ad Appiano Gentile.

Gli infortuni lo hanno inevitabilmente frenato, le prestazioni però sono state ben lontane dal Lukaku ammirato sotto la gestione Conte. Marotta e Zhang cercano un forte sconto dal Chelsea, rispetto agli oltre 13 milioni di euro versati la scorsa estate ai londinesi per il prestito oneroso. Inoltre anche lo stesso nazionale belga dovrebbe ridursi l’ingaggio: attualmente percepisce uno stipendio lordo da quasi 12 milioni, usufruendo peraltro del Decreto crescita. Vitale per l’Inter diventa ovviamente l’accesso alla prossima Champions League, così come la decisione del futuro manager del Chelsea (Pochettino?) di ridare fiducia a Lukaku in quel di Londra. Sulla stessa scia, bisognerà capire pure chi siederà sulla panchina interista la prossima stagione. ‘Big Rom’ non ha gradito la gestione di Inzaghi sul suo minutaggio, mostrando delle perplessità anche sui metodi di recupero dagli infortuni. Un’Inter formato Champions e un Lukaku in grande spolvero nel finale di stagione, sicuramente darebbero una grande mano al belga per strappare la riconferma in nerazzurro.