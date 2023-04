PAGELLE e TABELLINO Inter-Lazio 3-1: brilla la Lu-La, Zaccagni sparisce

Pagelle e tabellino Inter-Lazio, match di San Siro valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Rimonta nerazzurra firmata dalla doppietta di Lautaro Martinez e Gosens

L’Inter riemerge nella ripresa e stende la Lazio nel lunch match di San Siro, apparecchiando tutto per la festa scudetto del Napoli.

I guizzi e il sigillo di Felipe Anderson non bastano a Sarri, con i biancocelesti che crollano nell’ultima parte di gara. Lautaro Martinez e Gosens spaccano la contesa dalla panchina, Lukaku in versione rifinitore. Malissimo l’ex Acerbi, bocciato anche Marusic dall’altra parte.

Le pagelle di Inter-Lazio: Lukaku rifinitore, Felipe Anderson frizzante

INTER

Onana 7 – Tuffo felino nell’evitare il raddoppio su Immobile. Nella ripresa fa muro alla conclusione ravvicinata di Luis Alberto.

D’Ambrosio 5,5 – Inizia bene, dopo il giallo patisce il ritmo della Lazio e le sortite di Zaccagni (46′ Dumfries 5,5 – Inter più ficcante con il suo ingresso in campo, sbaglia però la più facile delle occasioni a porta vuota)

Acerbi 4,5 – Pomeriggio da dimenticare contro la sua ex squadra. Colpevole sul vantaggio di Felipe Anderson, si addormenta e scivola anche in altre occasioni. La peggior prestazione da quando veste la maglia nerazzurra.

Bastoni 5 – Felipe lo mette alle strette, non riesce a trovare le contromisure per riemergere (70′ Gosens 7 – Gli bastano 13 minuti: il tempo di entrare e trovare la zampata vincente. Costretto a uscire dopo il gol per un colpo alla spalla; 83′ De Vrij SV).

Darmian 6,5 – Il jolly multiuso di Inzaghi: dove lo metti, è sempre super affidabile.

Barella 7 – Moto perpetuo, è in grande condizione fisica e non si ferma un attimo. Dà una gran palla a Mkhitaryan, nella ripresa per un soffio non trova la volée vincente.

Brozovic 6,5 – Torna direttore d’orchestra: parte con lucidità, piano piano però la verve si affievolisce. Combatte nell’assalto finale, quando ritrova anche brillantezza.

Mkhitaryan 6 – Il migliore nella prima frazione, la revisione al VAR gli nega la gioia del vantaggio. Meno intenso dopo l’intervallo, Inzaghi lo toglie dalla mischia (61′ Calhanoglu 6,5 – Dà qualità Amma manovra interista).

Dimarco 7 – Dà continuità d’azione sul binario mancino, mettendo in difficoltà Marusic. Provedel lo stoppa sul più bello.

Lukaku 7 – Impegno e abnegazione non mancano, anche se fatica tanto per un’ora di gioco. Poi si sblocca ed entra in modo perentorio Nel finale si scatena: doppio assist decisivo per Lautaro e Gosens. ‘Big Rom’ in versione rifinitore.

Correa 4,5 – Dopo il fuoco di paglia iniziale, fatica a saltare l’uomo e a pungere sulla trequarti biancoceleste. Impacciato, svirgola un paio di palloni che fanno arrabbiare San Siro. Fischiatissimo al momento della sostituzione (61′ Lautaro Martinez 7,5 – Ritarda troppo la battuta a rete, facendosi rimontare da Casale. Si riscatta però alla grande: doppietta fondamentale e San Siro ai suoi piedi).

All. Inzaghi 7 – Si salva con i suoi teneri e con la voglia di non mollare mai della sua squadra. Partita da ‘Pazza Inter’ e tre punti vitali per la rincorsa Champions. Azzecca i cambi, Lautaro e Gosens decisivi. Seconda vittoria consecutiva dopo Empoli, si è rimesso in carreggiata anche in campionato.

LAZIO

Provedel 7 – Provvidenziale all’inizio sul rasoterra di Brozovic. Sempre attento e puntuale negli interventi, a metà ripresa è prodigioso su Dimarco. Deve arrendersi a Lautaro e Gosens.

Marusic 4,5 – Qualche amnesia di troppo dal suo lato, patisce le scorribande di Dimarco. Si perde anche Gosens sul vantaggio dell’Inter (86′ Pellegrini SV).

Casale 5 – Balbetta un po’ nella prima parte su Correa, poi risale la china e fa buona guardia. Recupero decisivo su Lautaro che poi lo beffa sull’azione del pareggio. Male anche sul bis del ‘Toro’.

Romagnoli 5 – Duello tutto fisico con Lukaku, al quale concede il minimo sindacale per un’ora abbondante. Il belga poi si sveglia e da quale momento sono dolori.

Hysaj 5,5 – Dalle sue parti ha Darmian e Barella: bada soprattutto a proteggere le spalle a Zaccagni (86′ Lazzari SV).

Milinkovic-Savic 5,5 – Partenza anonima, carbura alla distanza. Prezioso soprattutto in fase di non possesso, nell’ultima parte va però in difficoltà.

Cataldi 6 – Equilibratore di Sarri. E’ sempre al posto giusto: essenziale nelle due fasi, fondamentale nelle alchimie del mister biancoceleste. Costretto a uscire per un problema fisico (50′ Vecino 5 – Altro ex della sfida, il centrocampo cambia in peggio con il suo ingresso in campo)

Luis Alberto 6 – Perde un pallone sanguinoso, per sua fortuna il gol dell’Inter viene annullato per offside. Da quel momento alza il livello e inventa per i compagni: magistrale il tocco che porta Felipe Anderson a siglare l’1-0 laziale. Nervosissimo nel finale di partita, perde smalto

Felipe Anderson 7 – Un autentico spauracchio per la difesa interista e soprattutto per Bastoni. Piazza la zampata per il vantaggio della Lazio e sul finire di tempo sfiora il raddoppio. Frizzante, sono già 11 centri in stagione (otto in campionato): davvero niente male.

Immobile 6 – Si sporca le mani e combatte: stradica il pallone dai piedi di Acerbi sulla rete di Felipe e prima dell’intervallo il tuffo di Onana gli nega il ritorno al gol su azione (68′ Pedro 5,5 – Spreca un paio di ripartente pericolose).

Zaccagni 5 – Nervoso nella prima parte, battibecca con avversari e compagni. Cresce col passare dei minuti, portando la solita imprevedibilità all’attacco laziale. Sparisce nei minuti concitati del match.

All. Sarri 5 – La Lazio sfrutta la chance nel primo tempo e ha ild emerito di mancare il raddoppio, subendo la veemente reazione dell’Inter nel secondo tempo. Il crollo nell’ultima parte di partita deve far riflettere.

Arbitro: Guida 6 – C’è qualche imprecisione, ma nel complesso tiene in pugno la contesa anche nel convulso finale.

TABELLINO

INTER-LAZIO 3-1

25′ Felipe Anderson (L); 77′ e 90′ Lautaro Martinez; 83′ Gosens

Inter (3-5-2): Onana; D’Ambrosio (46′ Dumfries), Acerbi, Bastoni (70′ Gosens; 83′ de Vrij); Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan (61′ Calhanoglu), Dimarco; Lukaku, Correa (61′ Lautaro Martinez). A disposizione: Handanovic, Cordaz, de Vrij, Bellanova, Gagliardini, Asllani, Dzeko). Allenatore: Inzaghi

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic (86′ Pellegrini), Casale, Romagnoli, Hysaj (86′ Lazzari); Milinkovic-Savic, Cataldi )50′ Vecino), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (68′ Pedro), Zaccagni. Allenatore: Maximiano, Adamonis, Gila, Patric, Radu, Basic, Bertini, Marcos Antonio, Cancellieri, Romero. Allenatore: Sarri

Arbitro: Guida (sez. Torre Annunziata)

VAR: Chiffi

Ammoniti: Zaccagni (L), D’Ambrosio (I), Bastoni (I), Milinkovic-Savic (L), Romagnoli (L)

Espulsi:

Note: recupero 1′ e 6′; Spettatori 75.500