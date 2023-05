Inter, svolta per il difensore: “Incontro per il nuovo contratto “

Il giocatore è pronto a lasciare la Germania: le milanesi lo seguono ma il suo futuro sembra poter essere altrove

Nazionale francese e contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Il calciatore, che lo scorso 28 marzo ha compiuto 27 anni, è da tempo finito nel mirino dei club italiani, soprattutto dell’Inter, ma un futuro in Serie A appare complicato.

Stiamo parlando di Benjamin Pavard, che in più di una circostanza ha strizzato l’occhio all’Inter. Nei giorni scorsi è stato a San Siro, in occasione del match del Milan, contro il Lecce: insieme a Lucas Hernandez hanno fatto visita agli amici francesi Theo, Mike Maignan e Olivier Giroud. Pavard vestirebbe di corsa il rossonero, ma ad oggi non si registrano trattative tra le parti. Il Milan nel ruolo occupato dal classe 1996 ha capitan Davide Calabria, oltre che Pierre Kalulu e Alessandro Florenzi.

Dalla Germania, nel frattempo, giunge notizia della possibilità sempre più concreta di un addio di Pavard al Bayern Monaco. I bavaresi stanno provando a prolungare il contratto del francese e ben presto ci sarà un incontro con il suo entourage, ma non appare una trattativa facile. I tedeschi, infatti, secondo Sky Sport Germania, non sono intenzionati a blindare il giocatore a tutti i costi. E’ molto probabile che sul tavolo di Pavard siano arrivate già altre offerte più ricche.

In serata ha parlato il ds del Bayern Monaco, Hasan Salihamidžić, intervistato da Abendzeitung, dove non ha chiuso al rinnovo, ma serve trattare: “Discuteremo con Benjamin per il nuovo contratto e proveremo a capire quali siano le sue intenzione. Sono contento che sia con noi, sta giocando un’ottima seconda parte di stagione”

Calciomercato Inter, nerazzurri su Pavard: svelato il suo futuro

Come vi abbiamo racontato su Calciomercato.it, Pavard è sempre più intenzionato a intraprendere una nuova avventura altrove e la Premier League può essere la sua nuova meta.

Non va sottovalutato nemmeno il possibile interesse da parte del Psg. Il calciatore è stato accostato anche all’Inter: piace parecchio per la sua duttilità, ma il cartellino non è certo basso. Il Bayern Monaco, in caso di mancato accordo, infatti, è pronto a cedere il giocatore a caro prezzo, sapendo che in Inghilterra può scatenarsi una vera e propria asta.