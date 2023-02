Pavard tra l’addio al Bayern e l’Inter: le ultime | CM.IT

Il difensore francese è sbarcato in Baviera nell’estate 2019 dopo tre stagioni allo Stoccarda. L’attuale contratto scade a giugno 2024

I prossimi mesi potrebbero essere gli ultimi di Pavard con la maglia del Bayern Monaco. In scadenza a giugno 2024, come appreso da Calciomercato.it il difensore francese è sempre deciso a intraprendere una nuova avventura a partire della prossima stagione.

Ventisette anni a marzo, ad oggi Pavard non è intenzionato a rinnovare l’accordo coi bavaresi che scade fra un anno e mezzo. Non a caso il club tedesco sta vagliando il mercato per un nuovo centrale. In parte si è già cautelato con Cancelo, preso a sorpresa dal Manchester City nel penultimo giorno della finestra di riparazione conclusasi ieri.

Il portoghese ex Inter e Juve aveva rotto con Guardiola e si è trasferito in Baviera con la formula del prestito più diritto di riscatto fissato a 70 milioni. La cifra potrebbero però essere ridiscussa al ribasso alla fine della stagione.

Quarantasette presenze con la Francia, con tanto di Mondiale vinto nel 2018, Pavard desidera confrontarsi in un campionato diverso dalla Bundesliga nella quale è approdato ormai sette anni fa. Dopo tre anni con lo Stoccarda si è trasferito al Bayern, col quale ha conquistato ben nove titoli, tra cui la Champions nell’estate 2020, in piena pandemia Covid.

Per Nagelsmann è un calciatore importante, seppur in questa stagione lo abbia escluso dall’undici titolare. Fin qui ha collezionato 23 presenze, per un totale di 1.700′. 142 sono invece le partite disputate col Bayern dal 2019 ad oggi: 9 i gol segnati, 11 gli assist.

Pavard complicato per l’Inter: futuro in Premier, ma occhio al PSG

In queste ore Pavard è stato riaccostato all’Inter per il post Skriniar. È vero, ai nerazzurri piace anche per la sua duttilità – può giocare sia da centrale che da laterale destro – ma mettere le mani sul suo cartellino sarebbe per loro impresa molto ardua.

Il Bayern non lo regalerà, senza rinnovo l’estate prossima rappresenterebbe l’ultima occasione per incassare qualcosa dalla sua cessione. Inoltre il classe ’96 di Maubeuge punta a strappare un contratto più ricco dell’attuale, che è di circa 6 milioni di euro netti più bonus.

Come appreso ulteriormente da CM.IT, la destinazione più probabile è la Premier League. Su di lui, però, ci sono pure Barcellona – al quale i bavaresi hanno ceduto Lewandowski l’estate passata – e PSG. Per la difesa che verrà, quest’utimi hanno come noto già messo le mani proprio su Skriniar con un contratto da oltre 10 milioni l’anno bonus inclusi.