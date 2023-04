Tensione Allegri-squadra: erede in Serie A

Aumenta la pressione intorno ad Allegri, con il rapporto con lo spogliatoio che inizia a vacillare: la Juve potrebbe sorprendere tutti

I bianconeri stanno vivendo uno dei momenti più complicati, in termini di risultati, di una stagione già di per sé burrascosa. E quando sei la Juventus e le vittorie stentano ad arrivare, la pressione si rivolge quasi completamente sull’allenatore: Massimiliano Allegri è sempre più teso.

Anche nella conferenza stampa di ieri, alla vigilia del match con il Bologna che andrà in scena oggi, il tecnico livornese è apparso nervoso battibeccando con i giornalisti in sala stampa. Il post-partita delle sfide col Napoli e con l’Inter, entrambe perse dai bianconeri, hanno evidenziato una certa tensione da parte di Allegri. Questo perché, seppur la società continui a confermare la volontà di proseguire con l’attuale tecnico, se i risultati dovessero continuare a precipitare allora l’esonero sarebbe praticamente inevitabile. Per sostituirlo, poi, la Juventus potrebbe sorprendere tutti.

Niente Conte né Zidane, la Juve sorprende tutti: Thiago Motta per la panchina

In caso di separazione da Massimiliano Allegri, la Juventus potrebbe sorprendere tutti con la scelta dell’allenatore. Niente Conte né Zidane, il sostituto può arrivare dal campionato italiano.

Sul proprio profilo ‘Twitter’, Marcello Chirico ha rivelato come ci sia anche Thiago Motta tra i possibili papabili per sostituire Allegri. Il giornalista a tinte bianconere ha specificato che la società sarebbe intenzionata a confermare il tecnico livornese, ma che i rapporti con la squadra si stiano complicando e potrebbero anche portare ad un’inevitabile separazione. Nelle ultime uscite stagionali, infatti, diversi big della ‘Vecchia Signora’ sono apparsi insofferenti nei confronti del gioco della squadra e insoddisfatti della guida tecnica.

La sfida di questa sera contro il Bologna, quindi, potrebbe assumere i contorni di una prova di maturità per entrambi gli allenatori. Massimiliano Allegri dovrà dimostrare di avere ancora in mano il gruppo squadra, mentre l’italo-brasiliano ha la possibilità di mettere in mostra la crescita che ha avuto negli ultimi anni e di essere pronto per una grande squadra. Insomma, Bologna-Juve potrebbe non essere una partita banale per il futuro di ‘Madama’.