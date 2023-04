Tracollo Juve e addio Allegri: la Juve scippa l’Inter

Continua a tenere banco la questione panchina in casa Juventus: nuove ipotesi per il futuro dei bianconeri, ma Allegri può restare

In casa Juventus si pensa al futuro: futuro che, salvo sorprese, vedrà ancora Massimiliano Allegri sulla panchina della Vecchia Signora nonostante i deludenti risultati di questa stagione.

Continuano a circolare nomi per il futuro della panchina della Juventus. Una premessa è d’obbligo: la proprietà bianconera è orientata a confermare Massimiliano Allegri alla guida della squadra, anche in virtù dei due anni di contratto con ingaggio pesante che lega il tecnico toscano al club.

È necessario però guardarsi comunque intorno: già, perché tra allenatore e squadra non ci sarebbe più grande feeling, nonostante la fiducia che la proprietà nutre ancora nei confronti dell’ex Milan. Dunque, Allegri è destinato a restare alla guida della Juventus, ma circolano comunque nomi in caso di un clamoroso ribaltone (in tal senso potrebbe essere decisivo il futuro di stagione, tra Europa League e qualificazione alla prossima Champions League).

Futuro Juventus, un nuovo nome per il dopo Allegri

A fornire nuovi aggiornamenti in merito alla situazione allenatore della Juventus è il giornalista Marcello Chirico. Secondo quest’ultimo, oltre a Conte, Zidane, Tudor e Palladino, ci sarebbe un altro nome in orbita bianconera.

In particolar modo, il nome su cui la Juventus potrebbe puntare nel caso in cui Allegri dovesse lasciare sarebbe Thiago Motta, oggi alla guida del Bologna dopo aver già fatto benissimo sulla panchina dello Spezia.