Giallo e caso Di Maria dopo l’esclusione: come stanno le cose

Nelle ultime ore sta montando un caso intorno ad Angel Di Maria: ecco come stanno le cose riguardo all’esclusione del Fideo

Alla vigilia della sfida col Bologna, la notizia che ha fatto maggior clamore è stata l’esclusione di Angel Di Maria dalla lista dei convocati. Un problema alla caviglia, questa la motivazione ufficiale, che però ha dato adito un vero e proprio caso intorno al ‘Fideo’.

Sull’edizione odierna di ‘Tuttosport’, infatti, è stato riportato come Angel Di Maria abbia palesato il dolore alla caviglia solamente dopo aver compreso di non rientrare nei piani di Massimiliano Allegri per la titolarità contro il Bologna. Uno scenario che metterebbe in luce ancora una volta un feeling calante tra l’argentino e il tecnico livornese, come riportato anche sulle pagine di Calciomercato.it nelle ultime sul rinnovo del Fideo. Ecco la versione della Juventus sull’accaduto e sul perché Di Maria non sarà presente al Dall’Ara questa sera.

Di Maria out col Bologna, ma nessun caso: la versione della Juventus

Nessun caso legato ad Angel Di Maria, assente dalla lista dei convocati della Juventus per la trasferta contro il Bologna in programma questa sera.

Non sono confermate dalla società le voci di un possibile malessere dell’argentino riguardo alle scelte di Massimiliano Allegri. È vero che nella rifinitura di ieri il tecnico livornese aveva provato maggiormente Federico Chiesa al fianco di Arkadiusz Milik, con l’ex Fiorentina che dovrebbe partire titolare, e che il problema di Di Maria sia stato successivo a questo.

L’argentino ha avuto un subito una contusione alla caviglia e ha sentito dolore, così è arrivata la scelta di non portarlo a Bologna. Sono tanti gli impegni che attendono la Juventus nelle prossime settimane, a partire dalla partita contro il Lecce in programma mercoledì sera. Insomma, la mancata convocazione di Di Maria è una scelta precauzionale, per tutelarlo e averlo al meglio soprattutto per la doppia sfida contro il Siviglia: l’obiettivo principale della stagione bianconera è l’Europa League.