Juve, tegola pesantissima: il big non è convocato per Bologna

La Juventus ha diramato la lista dei convocati di Massimiliano Allegri per il Bologna. Un big out a sorpresa per infortunio

La Juve di Allegri riparte da Bologna dopo le sconfitte consecutive con Napoli ed Inter e l’eliminazione dalla Coppa Italia.

C’è una pesantissima tegola, però, per i bianconeri alla vigilia della delicata trasferta del Dall’Ara. Angel Di Maria non sarà infatti della partita a causa di un trauma contusivo alla caviglia destra. Il ‘Fideo’ non è stato convocato per Bologna-Juve e le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni. Torna invece a disposizione Dusan Vlahovic dopo l’assenza a San Siro, out anche gli altri infortunati Kean e Kaio Jorge. Di seguito la lista dei convocati di Allegri diramata dalla Juve.

In partenza per Bologna 📜 pic.twitter.com/BTZNofAYVa — JuventusFC (@juventusfc) April 29, 2023

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Locatelli, Pogba, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli.

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Soulé, Iling-Junior.