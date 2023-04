Non bastano 205 milioni: Juve e Napoli adesso tremano

Resta in bilico il futuro di Kane al Tottenham, che intreccio per il bomber inglese: una big della Premier League pronta al blitz in Italia

Stagione finora fallimentare per il Tottenham, fuori da tutte le competizioni e al momento anche dalla prossima Champions League visto che il quarto posto dista sei lunghezze.

‘Drammatica’ anche a livello sportivo la situazione in panchina e il doppio ribaltone dopo l’addio di Conte e l’allontanamento del vice Stellini. Senza dimenticare il divorzio da Dt Paratici a causa delle vicissitudini giudiziarie inerenti alle inchieste sulla Juventus dell’ex uomo mercato dei bianconeri. Uno scenario cupo che inquieta i tifosi degli ‘Spurs’ e che potrebbe portare anche all’addio in estate del totem Harry Kane. Il bomber inglese è in scadenza nel giugno 2024 e non ha ancora rinnovato il contratto con il Tottenham. Il presidente Levy è fiducioso nel riuscire a trattenere il suo capitano e in caso di separazione non farebbe comunque sconti alle pretendenti.

Kane è complicato: il Manchester United in pressing su Osimhen e Vlahovic

Su Kane c’è soprattutto l’interesse di Manchester United e Bayern Monaco, anche se al momento sembrerebbe difficile immaginare il centravanti nelle fila di una diretta rivale come i ‘Red Devils’.

Inoltre i costi dell’operazione sarebbero esorbitanti anche per un club ricchissimo come lo United: circa 115 milioni di euro a un anno dalla scadenza per il cartellino e 18 milioni annui per il giocatore per le prossime cinque stagioni. A queste condizioni (senza dimenticare l’ipotesi rinnovo per Kane) sarebbe complicato un eventuale assalto della società dell’Old Trafford che penserebbe quindi a altre opzioni per l’attacco come riporta Oltremanica il ‘Daily Mail’. E in questo scenario il tecnico ten Hag guarderebbe con attenzione al mercato italiano e soprattutto a due profili: Victor Osimhen e Dusan Vlahovic. Entrambi sono da tempo nei radar del Manchester United e per un assegno congruo al loro valore potrebbero lasciare rispettivamente Napoli e Juventus. De Laurentiis valuta il suo diamante pregiato non meno di 130 milioni di euro, mentre il serbo sta faticando a Torino e la ‘Vecchia Signora’ se non disputasse le coppe nella prossima stagione aprirebbe alla cessione per una somma intorno agli 80 milioni.