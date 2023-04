L’agente esce allo scoperto: Pogba-Haaland, doppio annuncio

Stagione da dimenticare completamente per Paul Pogba, troppo spesso ai box e lontanissimo dal calciatore di qualche anno fa. L’agente Rafaela Pimenta ha parlato di lui e non solo

Il 30 aprile di un anno fa ci lasciava Mino Raiola, super procuratore di alcuni tra i più grandi campioni degli ultimi 15 anni. Proprio per ricordare il grande agente il ‘Corriere della Sera’ ha intervistato Rafaela Pimenta.

L’avvocato brasiliano che gestisce la super scuderia che vanta calciatori come Haaland, Pogba, Ibrahimovic e Donnarumma, ha raccolto una pesante eredità da gestire e nel lungo intervento ai microfoni dei colleghi si è soffermata anche sulle vicende relative proprio al centrocampista tornato la scorsa estate alla Juventus. Pogba ha vissuto un’annata travagliata e condizionata dai problemi fisici, che ne hanno totalmente limitato l’impiego. Appena 6 presenze con 75 minuti messi insieme per l’ex United: “Paul è come un nipote, anzi un figlio. Litighiamo, poi facciamo pace. Ragazzo d’oro. È molto dispiaciuto per questa stagione alla Juve: era arrivato felice come un bambino, per lui tornare era un sogno”.

Calciomercato, da Pogba ad Haaland: parla Rafaela Pimenta

Rafaela Pimenta su Pogba ha quindi completato: “Purtroppo le cose non sono andate come voleva, ora però è ottimista perché finalmente la forma fisica sta migliorando. Deve voltare pagina, ha tanto da dare alla Juventus”.

Il pezzo da novanta della scuderia è invece Erling Haaland: “Vi dico non quanto costa, ma quanto vale: sarà il primo calciatore a valere un miliardo. Pensate all’indotto che genera, a soli 22 anni: trofei, sponsor, marketing, social, contenuti. Quanto può portare a un club? Non solo nel mondo cosiddetto reale, ma anche nel digitale”.

La Pimenta ha quindi completato: “Sarà il primo campione del metaverso. Il futuro è lì. Lui ha tutto: forza, umiltà. Ma la sua vera forza è la normalità. Il suo segreto è la famiglia: il padre, ex calciatore, lo ha aiutato moltissimo. Batterà tutti i record”. Ed infine su una clausola per liberarsi dal City: “Le brave signore sanno stare zitte…”.