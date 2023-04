HIGHLIGHTS | Zapata fa volare la Dea: Gasperini batte Juric a domicilio

Duvan Zapata regala tre punti pesantissimi all’Atalanta e mette pressione all’Inter: successo della Dea a Torino

Poche emozioni, ma tanta intensità allo stadio Olimpico Grande Torino, dove l’Atalanta conquista tre punti di platino grazie alle reti di Zappacosta e Zapata dopo l’anticipo tra Roma e Milan che si sono divise la posta in palio.

La partita si gioca su ritmi non altissimi e per sbloccare il risultato c’è bisogno di una grande giocata. Ci pensa, poco dopo la mezz’ora, l’atalantino Zappacosta che prende palla sulla sinistra, supera Lazaro, entra in area e batte Milinkovic-Savic con un rasoterra velenoso, sfruttando anche un’uscita non impeccabile dell’estremo difensore granata. Gol dell’ex che sblocca il risultato, prima di un secondo tempo che offre poche emozioni, così come il primo.

Ci prova Vlasic da fuori, ma il pari arriva ad un quarto d’ora dalla fine, con la firma del solito Sanabria. L’attaccante paraguaiano si avventa su un pallone respinto da Sportiello sulla botta da fuori di Miranchuk, riuscendo a farlo passare tra le gambe del portiere nerazzurro per la rete del pareggio. E proprio quando la partita sembrava essere destinata a finire in parità, arriva il gol che non ti aspetti: Duvan Zapata interrompe un lungo digiuno sotto porta battendo Milinkovic Savic al termine di una bella azione personale, con tanto di esultanza vivace per Gasperini.

Torino-Atalanta: highlights, tabellino e classifica

TORINO-ATALANTA 1-2

34′ Zappacosta (A), 75′ Sanabria (T), 88′ Zapata (A)

La classifica: Napoli 78, Lazio 61, Juventus 59, Milan 57, Roma 57, Atalanta 55, Inter 54, Bologna 44, Monza 44, Fiorentina 42, Udinese 42, Torino 42, Sassuolo 40, Salernitana 33, Empoli 32, Lecce 31, Spezia 27, Verona 26, Cremonese 19, Sampdoria 17.

