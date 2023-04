HIGHLIGHTS | Finale folle all’Olimpico, Roma e Milan fanno un assist a Juve ed Inter

Roma-Milan 1-1: pareggio tutto nel recupero all’Olimpico ed assist a Juve e Inter nell’accesissima corsa Champions

Tra Roma e Milan succede tutto nel recupero. Finale pazzesco all’Olimpico per l’1-1 tra la squadra di Mourinho e quella di Pioli.

Dopo un match piuttosto equilibrato e zero tiri in porta da entrambe le parti fino al 90esimo, Tammy Abraham ha sbloccato il risultato nel recupero dopo una grande azione di Celik. Nel finale, al minuto 97, i giallorossi sono però beffati da Saelemaekers che colpisce indisturbato sul cross di Leao. Roma e Milan ottengono così un posto a testa e rimangono appaiate al quarto posto in classifica. Assist alla Juventus e soprattutto all’Inter, che domani a San Siro ospita la Lazio seconda per portarsi a pari punti. La corsa Champions si fa sempre più accesa. Ecco la nuova classifica.

ROMA-MILAN 1-1: 90’+3 Abraham (R), 90’+7 Saelemaekers (M)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 78, Lazio 61, Juventus 59, Roma* 57, Milan* 57, Inter 54, Atalanta 52, Bologna 44, Monza* 44, Udinese* 42, Fiorentina 42, Torino 42, Sassuolo 40, Salernitana 33, Empoli 32, Lecce* 31, Spezia* 27, Verona 26, Cremonese 19, Sampdoria 17.

*una partita in più