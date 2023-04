“Avrebbe potuto vestire la maglia dell’Inter”: l’allenatore infiamma la trattativa

Un gioiellino italiano verso l’Inter: la squadra di Simone Inzaghi in estate potrebbe rinforzarsi con un talentino del nostro calcio

L’Inter insegue il sogno Champions League, si appresta ad affrontare la Fiorentina in finale di Coppa Italia e prova a chiudere al meglio il campionato. Ma si pensa anche al futuro e alla prossima stagione.

Non si fermano le voci sulla possibilità che l’Inter ingaggi Tommaso Baldanzi, trequartista classe 2003 in forza all’Empoli. Cresciuto nel settore giovanile della formazione toscana, Baldanzi quest’anno sta dimostrando a tutti il suo valore, con quattro gol realizzati in ventitré partite finora giocate. L’ultimo gol in ordine di tempo, il giocatore originario di Poggibonsi lo ha segnato proprio all’Inter lo scorso 23 gennaio, quando la squadra di Zanetti ha espugnato San Siro.

E dopo quella serata magica per l’Empoli e Baldanzi, sono diventate sempre più insistenti le voci relative ad un possibile passaggio del classe 2003 all’Inter. Un’operazione in ottica futuro per i nerazzurri che sarebbero intenzionati ad assicurarsi uno dei talenti più cristallini del calcio italiano.

Calciomercato Inter, Zanetti ‘apre’ al passaggio di Baldanzi

Nel match di ritorno, Baldanzi è stato autore di un’ottima prestazione come spiegato dal tecnico azzurro Paolo Zanetti alla vigilia della trasferta sul campo del Sassuolo.

“Gli è mancato solo il gol, ha fatto una partita a tutto campo” ha sottolineato Zanetti, confermando che il classe 2003 ha già la stoffa giusta per giocare con la formazione dell’Inter: “Avrebbe potuto vestire la maglia nerazzurra e nessuno si sarebbe accorto di nulla” ha dichiarato Zanetti. L’Inter continuerà a tener d’occhio Baldanzi, legato all’Empoli da altri quattro anni di contratto e la cui valutazione di mercato va già oltre i 10 milioni di euro. Potrebbe essere bloccato dall’Inter che poi potrebbe lasciarlo in prestito ai toscani per almeno una stagione.