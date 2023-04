Tutti pazzi per Baldanzi: l’asta parte da 20 milioni

Numerosi i nuovi talenti che si sono messi in mostra quest’anno in Serie A: ce n’è uno che ricorda Dybala, le big si sfidano tra loro

Il campionato di Serie A di quest’anno di sicuro non ha fatto mancare grandi sorprese, con ancora un finale di stagione tutto da vivere e che regalerà emozioni su emozioni. Un torneo in cui diversi giocatori promettenti si sono messi in mostra, lasciando presagire un grande avvenire.

Tra questi, certamente Tommaso Baldanzi. 20 anni compiuti appena da un mese, ma già movenze da fuoriclasse in potenza, che ricordano molto quelle di uno come Paulo Dybala. Un accostamento senza dubbio importante, ma che il giovane fantasista dell’Empoli si è meritato a suon di prestazioni importanti e con numeri che certificano un talento in rampa di lancio, pronto ad esplodere. Quattro gol in stagione, tra cui quello bello e pesantissimo di fine gennaio a San Siro contro l’Inter, che ha regalato una vittoria prestigiosa ai toscani allenati da Zanetti. Le cose sono andate piuttosto diversamente domenica, quando i nerazzurri si sono vendicati passando per 3-0 al ‘Castellani’. Per gli azzurri, in un girone di ritorno da appena 7 punti, la situazione si sta complicando: sono solo sei i punti di vantaggio sul Verona terzultimo. Ma anche domenica, Baldanzi è stato il migliore tra i suoi e sul suo talento i toscani possono puntare per raggiungere i punti mancanti al traguardo salvezza. E intanto, gli appetiti delle squadre di Serie A sono pronti a scatenarsi.

Baldanzi, quattro big in corsa: gli scenari

Il suo profilo piace molto a Inter, Milan, Napoli e Roma. L’Empoli è a conoscenza dell’interessamento delle big, ma valuta di tenerlo almeno un altro anno.

Il suo contratto con il club toscano scade nel 2027, non è da escludere la permanenza successiva a un rinnovo. L’Empoli ha comunque fissato il prezzo di partenza, sotto il quale non si avvia alcun ragionamento: 20 milioni di euro. Visti i buoni rapporti soprattutto con Inter, Napoli e Milan, si potrebbe ipotizzare una trattativa che includa l’inserimento di altri giocatori (verosimilmente, qualche giovane), ma al momento è ancora da capire se qualcuno raggiungerà la cifra richiesta.