Thuram all’Inter: “Ecco come stanno le cose”

Le dichiarazioni del giornalista sul mercato del club nerazzurro: a partire dall’attaccante che tanto piace da tempo

Si è parlato tanto di calciomercato nel corso dell’intervento di Fabrizio Biasin a TvPlay. Il noto giornalista ha chiaramente fatto il punto della situazione di quanto sta succedendo in casa Inter.

Nelle ultime ore il nome di cui sta discutendo tanto è quello di Tajon Buchanan. Il canadese del Club Brugge può essere uno dei primi rinforzi per la nuova stagione: “Il giocatore piace – afferma Biasin -, Buchanan gioca esterno alto, questa cosa mi fa pensare che in quella zona del campo l’Inter possa fare dei ragionamenti a livello tattico, che piaccia è un qualcosa di confermato”.

Il giornalista, poi, ha detto la sua in merito al futuro di Thuram. L’attaccante, che come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, è finito anche nel mirino del Milan, è da tempo un obiettivo dei nerazzurri: “I nerazzurri hanno già fatto una proposta a Thuram, che il giocatore ha preso per buona ma è stato chiaro, l’Inter non è la sua prima opzione, dovesse arrivare un’offerta da un campionato più importante ringrazierebbe l’Inter ma andrebbe altrove. In assenza di altre proposte dirà di sì all’Inter, visti i tempi che corrono ci sta aspettare per un colpo a parametro zero. Vediamo quali saranno gli sviluppi”.

Calciomercato Inter, futuro Brozovic: il punto di Biasin

Un ultimo capitolo è dedicato a Marcelo Brozovic. Non è certo passato molto da quando il croato veniva considerato un insostituibile:

è arrivato così il rinnovo a cifre davvero importanti, ma ora le cose sono totalmente cambiate: “L’Inter vuole un centrocampista fisico, tanti dicono Kessie ma non è per forza Kessie il profilo – prosegue Biasin -, serve un giocatore con caratteristiche simili per sostituire Gagliardini che si svincolerà. Visto che Calhanoglu può fare il regista e c’è Asllani, Brozovic può essere sacrificabile, ma bisogna anche fare i conti con un giocatore che l’anno scorso ha rifiutato offerte importanti per restare, rifiutando proposte dal Newcastle, dal Tottenham e dal Barcellona. All’Inter Brozovic sta benissimo. Newcastle e Barcellona sono già tornate alla carica”.