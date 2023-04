Milan-Inter in chiaro: deciso il canale che trasmetterà il derby Champions

Amazon Prime obbligato dall’AGCOM a condivedere l’esclusività della miglior partita del mercoledì. La scelta è stata fatta

È stato deciso il canale in chiaro che trasmetterà Milan-Inter, il derby d’andata di scena al ‘Meazza’ il prossimo 10 maggio valevole per l’andata delle semifinali di Champions League.

Come riporta ‘Gazzetta.it’, è stato raggiunto un accordo con Amazon Prime che detiene i diritti in esclusiva della miglior partita di Champions del mercoledì: la stracittadina milanese verrà trasmessa in diretta su Tv8, il canale di ‘Sky’. Il ritorno fissato per il 16 maggio verrà invece trasmesso da ‘Mediaset’.