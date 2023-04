Champions League, Milan-Inter in chiaro: ora è UFFICIALE

Milan-Inter, semifinale di andata di Champions League, sarà trasmessa in tv in chiaro: il comunicato ufficiale che sgombra i dubbi

Milan-Inter del 10 maggio sarà trasmessa in tv in chiaro. Sulla semifinale di andata di Champions League, fa chiarezza il comunicato ufficiale dell’AGCOM reso noto in mattinata.

In questi giorni il tema era già riemerso sulla base di una delibera del 2012 che spiegava come in caso di partecipazione alle semifinali di Champions di squadre italiane la visione dovesse essere permessa in chiaro e non a pagamento. L’Autorità conferma il tutto con la nota odierna e aggiunge: “Poiché i diritti di trasmissione della gara di andata sono detenuti in via esclusiva da Amazon Prime Video, la stessa è tenuta ad attivare la procedura che la Delibera Lista eventi prevede in tali casi, formulando una proposta di cessione, a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, dei diritti che permettono la trasmissione di tale evento alle condizioni previste al comma 1 e 4″.

Come spiega il ‘Sole 24 Ore’ di oggi, alle 15 di ieri, termine ultimo, sono state presentate le offerte da parte di Rai, Mediaset, La7, Sky (col canale Tv8) e Warner Bros Discovery (col canale Nove). La scelta ufficiale di Amazon dovrebbe arrivare entro domani.