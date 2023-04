Esonero imminente per Allegri, arriva un grande ex

Continua il momento negativo della Juventus, che colleziona sconfitte e delusioni in serie. Non sono mancate le critiche dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Inter: mirino su Allegri

Il finale di stagione determinerà una larga fetta del futuro e delle prossime strategie della Juventus. I bianconeri hanno vissuto un’annata parecchio travagliata dentro e fuori dal campo, e sono reduci anche dallo scotto della delusione per l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia ad opera dei rivali dell’Inter.

La serata di San Siro si accoda alle ultime uscite deludenti di campionato, e spingerà Di Maria e soci a dover cambiare presto volto e passo per evitare un finale disastroso. Criticatissimo e al centro della bufera il solito Massimiliano Allegri, in merito al quale non sono mancate anche polemiche per un post partita incandescente nei confronti dell’Inter. Il destino dello stesso allenatore toscano è inevitabilmente legato a quelli che saranno i prossimi risultati della squadra nel rush finale: dalla corsa ad un posto Champions ad una finale di Europa League da provare a conquistare.

Calciomercato Juventus, da Conte a Zidane: le quote per il post Allegri

Tre ko di fila in campionato e l’eliminazione dalla Coppa Italia rappresentano il conto salato che Allegri dovrà pagare e che dovrà presto far dimenticare ai tifosi per evitare brutte sorprese. Intanto dopo il ko di San Siro, gli esperti di Snai hanno praticamente dimezzato la quota di un possibile addio del tecnico toscano.

La separazione tra la Juventus e Allegri entro fine stagione passa da 15 a 7,50. Dal punto d vista dell’eventuale sostituzione, la dirigenza potrebbe puntare su un profilo di esperienza e qualità che già conosce l’ambiente juventino. A tal proposito, su Microgame si gioca a 5 il ritorno al Torino di Antonio Conte, ex sia di campo che di panchina. Con quota identica è possibile giocare anche il ritorno alla Juve di Zinedine Zidane, campione in campo e fenomeno in panchina col Real Madrid. Zizou è un sogno anche dei tifosi, ed è ormai fermo da tempo in attesa di una nuova avventura di prestigio.