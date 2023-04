Rinvio Napoli-Salerntana: c’è l’orario dell’annuncio

Prevista una conferenza stampa del Prefetto di Napoli, Claudio Palomba. Possibile spostamento a domenica, in contemporaneità con Inter-Lazio

Sulla questione legata al possibile rinvio di Napoli-Salernitana è prevista una conferenza stampa alle ore 19 in prefettura. Parlerà il Prefetto Palomba dando tutti i dettagli della decisione presa.

Qui su Calciomercato.it, stamattina abbiamo scritto che orientamento della Lega è quella di non rinviare la gara anche per rispettare i contratti televisivi in essere che, ricordiamo, coinvolgono circa 60 tra broadcaster nazionali e internazionali. Tuttavia non si potrebbe che prendere atto della necessità di rinviare il match qualora arrivi una determinazione del Viminale. A risultare decisiva, abbiamo sottolineato, potrebbe appunto essere una nota del Prefetto di Napoli arrivata sul tavolo del Casms per richiedere lo spostamento. Si ragiona sullo spostamento a domenica, in contemporaneità o quasi con la gara del ‘Meazza’ fra Inter-Lazio che si giocherà alle 12.30.