Napoli-Salernitana, la nota decisiva del Prefetto | ESCLUSIVO

Napoli-Salernitana, si avvicina la decisione del CASMS sul rinvio della partita per motivi di ordine pubblico: la chiave determinante

Tiene banco in vista del weekend di campionato la questione legata al rinvio di Napoli-Salernitana, al momento prevista per sabato alle ore 15. La richiesta delle istituzioni della città partenopea è legata a motivi di ordine pubblico, per la gestione della eventuale festa scudetto nel caso in cui gli azzurri vincessero e la Lazio non riuscisse a fare altrettanto. Dunque, si ragiona sullo spostamento a domenica, in contemporaneità con Inter-Lazio alle 12.30 o alle 15.

La decisione è stata rinviata al Comitato Operativo del Osservatorio per le Manifestazioni sportive e si avrà a breve. Nella giornata di ieri si è lungamente discusso anche in Lega calcio sulla possibilità del rinvio. L’orientamento della Lega, sulla base della richiesta del Napoli e della contrarietà della Salernitana, è quella di non rinviare la partita, anche per rispettare i contratti televisivi in essere che coinvolgono circa 60 tra broadcaster nazionali e internazionali. Ma non si potrebbe che prendere atto della necessità di rinviare la partita in caso di una determinazione del Viminale. A risultare decisiva, come appreso dalla redazione di Calciomercato.it, potrebbe essere una nota del Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, arrivata sul tavolo del Casms in queste ore, per richiedere lo spostamento. La decisione ufficiale in merito arriverà a stretto giro di posta, vi terremo aggiornati.