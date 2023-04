DIRETTA | Napoli-Salernitana, cambia la data: ora è UFFICIALE LIVE

Si sta decidendo su data ed orario di Napoli-Salernitana, partita che potrebbe assegnare matematicamente lo scudetto agli azzurri

ORE 17.50 – Intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play, l’avvocato Giuseppe Staiano, capo dell’organismo di Vigilanza della Lega Calcio di Serie A, ha annunciato che Napoli-Salernitana si giocherà domenica alle 15.

ORE 16.30 – L’orientamento sembra essere quello di giocare alle ore 15 di domenica. Si aspetta l’ufficialità che potrebbe arrivare prima delle 19 quando è prevista una conferenza in Prefettura.

ORE 15.30 – E’ in programma nel pomeriggio una riunione in Prefettura dalla quale arriverà la decisione definitiva sulla data e l’orario di Napoli-Salernitana.

ORE 14 – Nel corso della riunione del CASMS è arrivata la richiesta della Prefettura di Napoli di spostare la partita a domenica.

Napoli-Salernitana, verso lo spostamento

Sono ore di fermento a Napoli per la festa scudetto ormai imminente. Sabato pomeriggio alle 15 è programmato il derby con la Salernitana, ma la gara potrebbe essere spostata alla domenica. Questo perché, per motivi di ordine pubblico, sarebbe preferibile che tutto accadesse nel giorno di Inter-Lazio, altra partita dal cui risultato dipende l’aritmetica certezza del tricolore partenopeo.

Le riunione di ieri non hanno sciolto tutti i dubbi ed oggi è prevista la riunione del CASMS per decidere se spostare la partita a domenica e l’orario. Calciomercato.it seguirà per voi in diretta gli aggiornamenti sulla decisione per Napoli-Salernitana.