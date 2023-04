Derby per la panchina: Sarri ha una priorità

La Lazio è in piena corsa per un posto alla prossima Champions League, ma rimane in bilico il futuro sulla panchina biancoceleste di Maurizio Sarri

Non è ancora delineato il futuro di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste è ben saldo sulla panchina della Lazio dopo il rinnovo dello scorso giugno e i risultati soddisfacenti in campionato, con il ‘Comandante’ che cerca però garanzie dalla società in vista della prossima stagione.

I capitolini sono secondi in classifica, e in caso di accesso alla prossima Champions League, Sarri vorrebbe costruire una squadra competitiva per fare ancora meglio con 4-5 acquisti mirati come scrive stamane ‘Il Messaggero’. L’allenatore in sostanza cerca rassicurazioni dal patron Lotito e senza potrebbe anche decidere di terminare la sua avventura a Formello dopo due stagioni. Gli estimatori non mancano di certo all’ex Napoli e Juventus in caso di divorzio dalla Lazio, al quale Sarri è legato fino al 2025 dopo il prolungamento dell’ultima estate.

Lazio, Sarri vuole garanzie da Lotito: Inter e Milan alla finestra

Oltre al Milan che ha effettuato di recente un sondaggio, all’ombra della ‘Madonnina’ sarebbe soprattutto l’Inter a pensare al mister napoletano in vista della prossima stagione.

Simone Inzaghi resta i bilico nonostante il brillante cammino in Champions League e nelle coppe, con il profilo di Sarri che sarebbe nella lista dei candidati di Marotta e Zhang se i nerazzurri dovessero voltare pagina al termine della stagione. Inoltre, dopo l’addio di Conte e Paratici al Tottenham, pure gli ‘Spurs’ in Premier League si sarebbero mossi per il ‘Comandante’ che inoltre nel campionato inglese ha catturato da tempo le attenzioni dell’Everton. La permanenza alla Lazio rimane la priorità del tecnico, ma senza la stretta di mano con Lotito può veramente succede di tutto nel futuro di Sarri.