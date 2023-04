Inzaghi è infallibile contro la Juve: il messaggio all’Inter è chiaro

La soddisfazione di Simone Inzaghi in conferenza stampa: l’Inter elimina la Juve e va ancora in finale di Coppa Italia

Sorride Simone Inzaghi – e non potrebbe essere altrimenti – dopo l’ottima prova contro la Juventus che è valsa la finale di Coppa Italia per la sua Inter.

Dimarco ha deciso il Derby d’Italia del ‘Meazza’ dopo l’1-1 dell’andata, con i nerazzurri che hanno l’opportunità nella finalissima di Roma del prossimo 24 maggio di bissare il trionfo dello scorso anno. Inzaghi fa tre su tre nelle coppe contro la Juve e si gode un’altra notte magica lontano dalla Serie A: “Lavoriamo per vivere serate come questa. E’ stata una grandissima partita, i tifosi sono stati sempre dalla nostra parte anche quando in campionato abbiamo perso dei punti che probabilmente non dovevamo perdere – sottolinea l’allenatore interista in conferenza stampa – Volevamo fortemente questo risultato, abbiamo conquistato un’altra finale con pieno merito. Tutti hanno fatto una grande partita: chi ha giocato dall’inizio e chi è subentrato dopo”.

Finale di Coppa Italia e semifinale in Champions League, con l’Inter attesa in Europa dal doppio derby contro i cugini del Milan.

Inzaghi è infallibile nelle coppe rispetto al campionato, con il suo futuro che rimane comunque sempre in bilico sulla panchina della ‘Beneamata’. Il tecnico si toglie qualche sassolino dalla scarpa dalla sala stampa di San Siro: “Io più cattivo? Con questa mia educazione ho fatto bene ovunque, qua con l’Inter e prima alla Lazio. Devo continuare così, ma bisogna ringraziare i ragazzi per questo traguardo. Giocare delle finali deve essere un’abitudine per un club così glorioso”. Infine, il mister nerazzurro fa il punto sulle condizioni di Barella e Calhanoglu: “Erano affaticati, però il dottore mi ha rassicurato. Devono passare 24 ore per capire meglio la situazione, ma per domenica dovrebbero esserci”.