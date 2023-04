Vlahovic-Napoli, bomba a sorpresa: Juve spiazzata

Il Napoli vola verso lo scudetto, Vlahovic arranca con la Juventus: le strade potrebbero anche incrociarsi

Il Napoli vola verso il terzo scudetto della sua storia. Il passo decisivo (anche se non ancora definitivo) gli azzurri lo hanno fatto battendo la Juventus a Torino con una rete in pieno recupero di Raspadori.

Un gol arrivato quando Allegri aveva mandato in campo tutte le sue punte di diamante, tenute in panchina per gran parte del match. Da Di Maria (protagonista con il gol annullato) a Chiesa e Vlahovic (che avevano creato l’azione per un altro gol, anche in questo caso non convalidato). Proprio il serbo continua il suo digiuno che ormai in campionato va avanti da oltre due mesi e mezzo. Un tempo lunghissimo per chi fa dei gol il suo lavoro. L’ex Fiorentina sta vivendo un momento di involuzione che incide sulle sue prestazioni in campo e va a gettare ombre anche sul suo futuro.

Di certo, il modo di giocare della Juventus non lo agevola e magari in una squadra con un tipo di calcio diverso, potrebbe tornare ad esprimere il suo talento. Ecco perché un addio a Torino non è da escludere, con diverse squadre che seguono da vicino la situazione, pur privilegiando altre piste. E tra i club dove Vlahovic potrebbe dare il meglio di sé c’è anche il Napoli.

Calciomercato Juventus, Vlahovic-Napoli: Amoruso convinto

A parlarne è l’ex attaccante proprio di Juve e Napoli Nicola Amoruso nel corso di un intervento a ‘1 Station Radio’.

L’ex centravanti parte da Osimhen, capace di migliorarsi per diventare un attaccante migliore e finisce con Vlahovic: “Se lo avessimo inserito nel sistema del Napoli, avrebbe potuto esprimersi al meglio”. Per Amoruso, infatti, conta anche il contesto tattico e il gioco di squadra. Secondo l’ex attaccante è importante per Vlahovic essere coinvolto nella manovra per dare il massimo. Qualcosa che alla Juventus non succede “perché per caratteristiche non è in sintonia con la tattica dei bianconeri”.

Insomma per Amoruso, Vlahovic e la Juve (ma soprattutto Allegri) non è un matrimonio perfetto, come invece potrebbe essere quello con il Napoli. Idea quasi impossibile da realizzare, nonostante il mercato riservi spesso sorprese anche clamorose.