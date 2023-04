Dalla Juve al Galatasaray: ci pensa Icardi

L’ex capitano dell’Inter si è rilanciato in Turchia dove è approdato l’estate scorsa via Psg con la formula del prestito. Può raggiungerlo un bianconero

C’è tanta Italia al Galatasaray. Da Mertens a Torreira e Zaniolo, passando per il tecnico Okan Buruk fino, ovviamente, a lui: Mauro Icardi. In Turchia l’ex bomber e capitano dell’Inter ha ritrovato il sorriso e quell’implacabilità sotto porta che aveva esibito nel corso della sua esperienza in Serie A. Il classe ’93 di Rosario vuole diventare a tutti gli effetti un calciatore del ‘Cim bom’, da parte del PSG c’è apertura totale a un affare che potrebbe chiudersi anche a meno di 15 milioni di euro. I giallorossi stanno per vincere la SuperLig e sono già proiettati alla prossima stagione, al ritorno in Champions League. Dal mercato potrebbero arrivare altri rinforzi ‘italiani’, uno di questi dalla Juventus.

Come riporta ‘Fanatik’, è proprio Icardi a caldeggiare l’acquisto del calciatore attualmente alla corte di Massimiliano Allegri. Del resto è un suo connazionale, un suo amico nonché ex compagno in quel di Parigi: Leandro Paredes. L’argentino ha litigato e rotto con Allegri, da mesi ormai la Juve ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto. C’era anche un obbligo, però decaduto con il mancato superamento della fase a gironi di Champions.

Calciomercato Juventus, Paredes riparte dal Galatasaray di Icardi

Ai margini di ‘Madama’, il quasi 29enne farà così ritorno al Paris Saint-Germain ma giusto il tempo di rifare le valigie per una nuova destinazione. Che, appunto, potrebbe essere il Galatasaray. La medesima fonte parla di disponibilità dell’argentino a trasferirsi a Istanbul, per ricongiungersi con Icardi.

In scadenza nel 2024 come Icardi, Paredes potrebbe diventare un nuovo calciatore del Galatasaray solo a titolo definitivo. Visti gli ottimi rapporti, ci sono i margini per un accordo. Anzi, per un doppio accordo…