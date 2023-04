Terzo ritorno in Serie A: stavolta Torreira finisce nel top club

Il centrocampista uruguaiano Lucas Torreira è entrato nel mirino del Milan. Ex Sampdoria e Fiorentina e attualmente al Galatasaray, prenderebbe il posto di Tiémoué Bakayoko

Manca poco alla fine del campionato di Serie A e le squadre stanno già iniziando a segnare i primi nomi sul taccuino per preparare il calciomercato e la prossima stagione.

Il Milan sta cercando rinforzi a centrocampo e, secondo alcune fonti vicine al club, uno dei nomi in cima alla lista dei desideri sarebbe quello dell’uruguainao Lucas Torreira. Il centrocampista, attualmente in forza al Galatasaray, fa gola alla squadra rossonera sia per le sue qualità tecniche che per la sua esperienza in campionati di alto livello. Oltre a conoscere bene la Serie A (Ex Samp e Fiorentina).

Torreira andrebbe a rimpiazzare Tiémoué Bakayoko, che tornerà al Chelsea al termine del prestito a fine stagione. Il giocatore francese è di proprietà dei Blues, ma con la loro maglia ha disputato solo la stagione 2017-2018 giocando 29 partite di campionato e segnando 2 reti.

Poi i prestiti a Milan, Monaco, Napoli per poi tornare nuovamente a Milano nel 2021. All’interno del centrocampo di Stefano Pioli ha trovato pochissimo spazio, complice la concorrenza a centrocampo. Quest’anno ne ha trovato ancora meno, debuttando solo il 18 febbraio nella sfida contro il Monza e collezionando solamente tre presenze.

Caratteristiche tecniche e aggressività di Torreira

Trovare un giocatore che sappia adattarsi al gioco di Pioli, è una priorità al momento. Il Milan non può permettersi passi falsi sul mercato, dopo gli acquisti fallimentari di Origi e De Ketelaere.

Torreira è un giocatore duttile, può essere impiegato sia come vertice basso in un centrocampo a tre oppure in una mediana a due. Molto dinamico, partecipa alla costruzione del gioco ma è ottimo anche in fase di non possesso. Aggressività e pressing sono le parole d’ordine per Torreira. L’uruguaiano non è molto alto, 166cm. Ma questo non gli impedisce di ricercare il duello fisico. E lo dimostrano i 59 cartellini gialli in carriera, due rossi per doppia ammonizione e due rossi diretti.