Manovre stipendi e patteggiamento Juve, la prima scadenza è arrivata

Mentre il filone plusvalenze sta per arrivare alla fine, si appresta ad aprirsi quello legato alla manovra stipendi: ecco la prima scadenza

La scorsa settimana è stata quella del filone plusvalenze, con il Collegio di Garanzia presso il Coni che si è espresso sulla precedente sentenza della Corte federale d’Appello. Questa settimana, invece, è importante per il filone legato alla ‘manovra stipendi’.

Come riportato sull’edizione odierna di ‘Tuttosport’, entro la fine della settimana la Juventus dovrà presentare le proprie manovre difensive riguardo a tutto quel filone che comprende anche le manovre stipendi. Una scadenza molto importante, perché da queste dipenderà la buona riuscita della difesa legale bianconera. Il Procuratore Chiné accusa la società piemontese di diverse fattispecie, non solo per la famigerate manovre stipendi.

Secondo filone d’indagine: alla Juventus non viene contestata solamente la manovra stipendi

Mentre si attende la conclusione del filone d’indagine legato alle plusvalenze, con la Corte federale d’Appello chiamata ancora ad esprimersi al riguardo, a breve partirà il nuovo filone della giustizia sportiva.

In questa seconda ‘ondata’ della Giustizia Sportiva, alla Juventus verranno contestate tre differenti situazioni. La prima è quella delle manovre stipendi, la seconda è quella dei rapporti tra la società e gli agenti ed infine quella legata ai rapporti di partnership con altri club. Mentre della manovra stipendi si sono spesi fiumi d’inchiostro, riguardo alle altre due fattispecie contestate ai bianconeri è tutto un po’ più fumoso.

Nel rapporto tra società e agenti è contestata una presunta violazione del codice di giustizia sportiva per dei mandati fittizi, con pagamenti arrivati pur in assenza di una reale opera di intermediazione. Sul terzo punto, Chiné ritiene che la Juventus si sia accordata in maniera confidenziale con altre società riguardo all’acquisto o alla cessione di alcuni giocatori. Per tutto questo, la Juventus dovrà presentare delle memorie difensive entro il fine della settimana. Massimiliano Allegri e i tifosi bianconeri dovranno restare ancora con il fiato sospeso, mentre la UEFA valuta sanzioni anche in assenza di un giudizio tempestivo da parte della giustizia sportiva italiana.