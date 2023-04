Juventus fuori dalle coppe, il piano di Ceferin

La UEFA prepara l’esclusione della Juventus dalle coppe europee. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti

Inizia a muoversi anche la UEFA di Ceferin sul caso Juventus. Anche la massima organizzazione europea, infatti, ha già aperta un’indagine sui bianconeri ed eventuali violazioni del Fair Play Finanziario.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Ceferin e la sua organizzazione hanno intenzione di attendere la Giustizia Sportiva italiana fino e non oltre fine luglio. A quel punto, senza verdetti e sentenze definitive, la UEFA deciderà autonomamente il futuro europeo della Juve in vista delle prossime stagioni. Luglio, infatti, è la deadline prima dell’inizio della nuova stagione di coppe europee.

Il club bianconero, che aveva già patteggiato per il FFP qualche stagione fa, verrebbe punito con l’accusa di falso in bilancio e per la mancata lealtà sportiva, ma solamente nel caso in cui dovesse posizionarsi a fine campionato in una delle posizioni valide alla qualificazione alle tre coppe europee. In caso contrario, l’eventuale squalifica partirebbe dalla prima annata disponibile con questo scenario. In quel caso, neanche l’eventuale vittoria dell’Europa League basterebbe a guadagnarsi un posto in Champions la prossima stagione.

Juventus, rischio esclusione dalle coppe europee: la UEFA fissa i tempi

La UEFA e Ceferin sono dunque alla finestra in attesa delle sentenze italiane. Il tempo, però, stringe e l’ulteriore rinvio del Collegio di Garanzia del CONI ha fatto muovere in anticipo anche l’organizzazione europea.

Se le varie inchieste che coinvolgono la società dovessero dimostrare che le cifre comunicate dalla Juve sono state false, cadrebbe il patteggiamento sul FFP e per i bianconeri diventerebbe inevitabile una sanzione da parte della UEFA. Anche Ceferin è sullo sfondo pronto ad intervenire nei confronti della Juventus.