Juventus un anno dopo, arrivano nuove conferme

Arrivano nuove conferme sul possibile ritorno di fiamma per la Juventus in vista del calciomercato estivo. Tutti gli aggiornamenti

Il calciomercato estivo si avvicina e in attesa dei verdetti definitivi, in campo e fuori, iniziano a circolare i primi nomi anche per la Juventus di Massimiliano Allegri.

Come anticipato negli scorsi giorni, uno di questi è quello di Noussair Mazraoui: il terzino ex Ajax, a lungo seguito in Serie A da Juventus e non solo, ha finora collezionato solo 20 presenze col Bayern Monaco tra coppe e campionato, raccogliendo poco più di 1000 minuti complessivi. La sua prima stagione in Bundesliga è ben al di sotto le aspettative, al punto che si parla già di un possibile addio ai bavaresi. Lo stesso giocatore ha recentemente ammesso le sue difficoltà: “Sono deluso dalla mia situazione attuale. Ho iniziato qui prima del Mondiale, ora sono in forma, ma non ho minuti per giocare, non sono nemmeno la seconda o la terza scelta. È troppo presto per parlare del mio futuro, ma così non va bene”. Un messaggio forte e chiaro in vista della prossima sessione estiva.

Calciomercato Juventus, nuove conferme su Mazraoui

Su Mazraoui e la Juve arrivano nuove conferme anche dalla Germani. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco ‘Abendzeitung’, infatti, il marocchino è in uscita dal club bavarese e in prima fila ci sarebbero anche i bianconeri.

Come noto, la dirigenza è al lavoro anche per il post Cuadrado e il nome di Mazraoui potrebbe presto tornare di moda. Il terzino ha firmato la scorsa estate con il Bayern Monaco a parametro zero, dopo l’addio all’Ajax. Nei prossimi mesi potrebbe così rappresentare un’importante occasione per la Juve. Vi terremo aggiornati.