Addio dopo un anno: Juventus avvisata

Può già dire addio dopo un solo anno: Juventus avvisata, le dichiarazioni non lasciano spazio a dubbi

In estate è stato uno dei colpi a zero del mercato europeo. Il suo passaggio al Bayern Monaco è stato visto come un affare eccellente dal punto di vista dei colpi low-cost. Ora però sembra che per Noussair Mazraoui la scelta di approdare a Monaco non sia stata la migliore.

Il terzino marocchino, oggetto del desiderio di diversi club italiani la scorsa estate, dalla Juventus alla Roma, dal Milan all’Inter, ha scelto di accasarsi a Monaco di Baviera una volta scaduto il suo contratto con l’Ajax, ma la sua stagione in Germania non sta dando fino ad ora grande soddisfazione. Il terzino ha fino ad ora disputato 20 presenze in stagione tra coppe e campionato, raccogliendo poco più di 1000 minuti totali. Il classe 1997 ha dovuto anche convivere con alcuni problemi fisici ad inizio anno e, dopo l’arrivo di Joao Cancelo a Monaco, ha faticato a tornare nel giro dei titolari.

Mazraoui tuona: “Sono deluso, così non va bene”

Al giornale tedesco ‘Abendzeitung’, Mazraoui ha espresso tutta la sua frustrazione. Da quando è infatti arrivato Tuchel alla guida del Bayern, il giocatore è sceso in campo per un solo minuto.

“Sono deluso dalla mia situazione attuale. Ho iniziato qui prima del Mondiale, ora sono in forma, ma non ho minuti per giocare, non sono nemmeno la seconda o la terza scelta. È troppo presto per parlare del mio futuro, ma così non va bene”. Parole chiare dunque, che sanciscono come il giocatore, se le cose dovessero continuare in questa maniera, sarebbe pronto a cambiare aria. Certo, di fronte c’è un contratto fino al 2026 sottoscritto la scorsa estate. Però è innegabile che i club italiani che già hanno seguito Mazraoui la scorsa estate possano nuovamente interessarsi a lui.

Il giocatore, nato in Olanda e quindi di passaporto comunitario, potrebbe tornare di moda per Juventus, Roma, Inter e Milan. Non è escluso, a fronte di un contratto così lungo, che il calciatore possa lasciare la Baviera in prestito con l’inserimento di un possibile riscatto. Formula che sarebbe certamente gradita alle varie società di Serie A.