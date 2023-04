Europa nefasta, l’infortunio è serio: stagione a rischio

L’infortunio alla caviglia potrebbe essere più grave del previsto e tenerlo fermo ai box fino alla fine della stagione. Le ultime

Le fasi finali delle competizioni europee si stanno ormai accendendo senza soluzione di continuità e potrebbero regalare clamorosi colpi di scena nel corso delle prossime settimane. Milan, Inter, Juventus, Roma e Fiorentina tengono alto il prestigio del calcio italiano, che mai come in questa stagione è ritornato a ricoprire un ruolo di nevralgica importanza nel palcoscenico internazionale.

In Europa League, ad esempio, Juventus e Roma hanno fatto il loro, riuscendo ad eliminare rispettivamente lo Sporting CP ed il Feyenoord. I bianconeri se la vedranno dunque con il Siviglia, uscito vittorioso dal doppio confronto con lo United. Al termine di una gara di ritorno che definire perfetta sarebbe solo un eufemismo, gli andalusi hanno estromesso i Red Devils dall’Europa, rifilando loro un sonoro 3-0 al ritorno. Una prova di forza senza e senza ma, dalla quale la compagine di ten Hag è uscita con le ossa rotte sia metaforicamente che…fisicamente.

Nuova tegola in casa United: l’infortunio di Varane è più grave del previsto

Già all’Old Trafford, nella gara d’andata, ten Hag era stato costretto a fare a meno di Raphael Varane. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il difensore francese avevano evidenziato un infortunio alla caviglia che, però, potrebbe essere più grave del previsto.

Come riferito da Daily Mail, infatti, il Manchester United teme che Varane possa saltare il resto della stagione a causa del problema patito alla caviglia, il cui gonfiore sarebbe piuttosto preoccupante. Secondo quanto evidenziato, infatti, per la pronta guarigione dell’ex centrale del Real Madrid potrebbero essere sufficienti sei settimane, dunque più di un mese. Il rischio che la stagione di Varane possa essere finita in quel funesto United-Siviglia è piuttosto concreto. Verosimilmente nel corso delle prossime settimane il transalpino si sottoporrà ad ulteriori esami per capire il da farsi. Pessime notizie per ten Hag, visto che Varane è considerato uno dei perni dello scacchiere tattico dei Red Devils, che sembrava aver trovato un equilibrio ben definito. Vi forniremo ulteriori ragguagli nel caso in cui subentrassero ulteriori aggiornamenti.