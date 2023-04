Europa League, c’è il Siviglia per la Juventus: Allegri contro i giganti di questa coppa

In semifinale di Europa League la Juventus di Massimiliano Allegri sfiderà il Siviglia di Mendilibar, che ha superato il Manchester United ai quarti di finale della competizione

La Juventus di Massimiliano Allegri, nonostante qualche sofferenza di troppo contro lo Sporting CP, è riuscita a centrare la qualificazione alla semifinale di Europa League dove affronteranno il Siviglia di Mendilibar e Lucas Ocampos.

I bianconeri, che nel doppio confronto si troveranno di fronte gli andalusi ormai grandi esperti di questa competizione visti i recenti trionfi, l’ultimo proprio ai danni dell’Inter allora di Antonio Conte nel 2020, sognano di raggiungere la finale dell’Europa League per, viste le vicende giudiziarie, avere anche una certezza di un posto nella prossima fase a gironi di Champions League. Prima della finalissima c’è però il Siviglia che, in questa stagione, si schiera con un 4-2-3-1 compatto con un mix di giocatori esperti abbinati a dei giovani molto promettenti. Basti pensare alla presenza di Jesus Navas, ex Manchester City, che agisce come esterno basso di destra, o a Rakitic, campione d’Europa con il Barcellona, che è tornato proprio nella sua Andalusia, quella che gli aveva dato la rampa di lancio per diventare uno dei migliori centrocampisti del panorama mondiale a metà dello scorso decennio.

Europa League, scopriamo meglio il Siviglia

In vista anche della prossima finestra estiva di calciomercato, la rosa del Siviglia ha diversi giocatori potenzialmente molto interessanti anche per le grandi squadre del calcio italiano. Fra i pali ad esempio spicca il nome di Bono, protagonista al Mondiale in Qatar con il Marocco così come il centravanti degli andalusi, En-Nesyri, classe 1997 protagonista anche ieri sera nel match contro il Manchester United.

Fra i giocatori di maggior interesse però, occhio al nome di Montiel, esterno destro campione del mondo con l’Argentina, che potrebbe essere un profilo molto interessante per i club del campionato italiano di Serie A.