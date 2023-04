Vlahovic è stato escluso: per la Juventus cambia tutto

La Juventus potrebbe cambiare tutti i piani a causa della decisione su Dusan Vlahovic: il serbo è stato escluso in maniera definitiva

Terza in campionato, con la possibilità di scavalcare la Lazio e salire al secondo posto. La Juventus, dopo aver ritrovato i 15 punti, guarda alla classifica in maniera diversa. Certo, c’è ancora da attendere quella che sarà la decisione della Corta Federale di Appello, alla quale il Coni ha rinviato il caso plusvalenze, ma intanto Allegri vede una classifica completamente diversa da quella di qualche giorno fa.

La Champions, restando così le cose, sarebbe nettamente alla portata dei bianconeri che contro il Napoli potrebbero blindare ulteriormente la qualificazione (sul campo) alla prossima edizione del torneo continentale più ambito. Una qualificazione che ha valore anche dal punto di vista del mercato perché, è quasi inutile dirlo, con o senza Champions fa tutta la differenza del mondo. La fa, ad esempio, per Dusan Vlahovic, una delle delusione del 2022/2023 bianconere. Il serbo ha vissuto un’annata tra infortuni e prestazioni deludenti ed un suo addio a fine campionato non è da escludere. La Juventus, anzi, sarebbe pronta ad ascoltare super offerte per il suo numero 9, così da rimpinguare le casse.

Calciomercato Juventus, Vlahovic scartato: cosa succede

Una possibilità che fa i conti però con i piani delle grandi d’Europa, le stesse che non avrebbero problemi a sborsare la cifra necessaria a convincere la Juventus a cedere Vlahovic.

Stando a quanto riporta ‘elnacional.cat’, infatti, il Real Madrid avrebbe nella lista dei possibili attaccanti per affiancare in rosa Benzema anche Vlahovic, oltre a Osimhen, e David del Lille. Il calciatore juventino però sarebbe stato scartato, come anche l’attaccante del Napoli. Una scelta dovuta probabilmente anche alle prestazioni decisamente sottotono del calciatore e anche ad una valutazione che supera di gran lunga quella del bomber canadese. Dovesse, quindi, defilarsi il Real Madrid per Vlahovic, la Juventus dovrebbe prendere provvedimenti e aspettare una proposta dalla Premier League o dal Bayern Monaco. Ma intanto c’è da chiudere una stagione che può portare ancora due trofei e una qualificazione in Champions ai bianconeri. Magari proprio con i gol di Vlahovic, quelli che finora sono mancati.