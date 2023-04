Caos in campo, big match sospeso: ecco cosa è accaduto

Match sospeso dopo il lancio di un oggetto in campo: il direttore di gara ha rimandato le squadre negli spogliatoi

Ancora un match sospeso, ancora un oggetto che piove in campo e costringe l’arbitro a fermare la partita. Siamo di nuovo in Olanda, dove il big match tra Psv Eindhoven e Ajax è stato sospeso intorno al 60′ dal direttore di gara.

Una decisione motivata dall’oggetto che dagli spalti è stato lanciato in campo ed ha quasi colpito Steven Berghuis. Il nuovo regolamento, varato dalla Federcalcio olandese proprio per contrastare questo fenomeno, impone la sospensione del match e così le squadre sono state invitate a rientrare negli spogliatoi quando mancavano trenta minuti al novantaesimo e il punteggio era sul 2-0 per la squadra di casa.

Dopo la sospensione, il match è ripreso da pochi minuti: dovesse ripetersi quanto accaduto in precedente, l’interruzione sarà definitiva come già accaduto in due occasioni nel campionato olandese dopo l’introduzione della nuova normativa.

Psv-Ajax sospesa, cosa è successo

L’ultimo episodio del genere risale a ieri e alla sfida tra il Groningen e il NEC: in questo caso un bicchiere di birra aveva colpito il guardalinee, obbligando l’arbitro ad interrompere l’incontro.

Cosa che è accaduta anche in quest’occasione, con la differenza che Psv ed Ajax hanno avuto la possibilità di riprendere il match.