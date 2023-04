Richiamo dalla Premier, due top club tentano il perno di Pioli

Il big del Milan nel mirino di due top club della Premier League: possibile assalto in estate

Nel corso di questa stagione ha offerto prestazioni piuttosto altalenanti, ma certamente il rendimento in Champions League di Fikayo Tomori è stato superiore rispetto a quello offerto in campionato.

Il centrale inglese, anche nell’ultima sfida contro il Napoli, ha sì causato il rigore poi sbagliato da Kvaratskhelia, ma è riuscito, insieme a Kjaer, a limitare perfettamente Osimhen. E le prestazioni del giocatore di origini nigeriane non sono passate inosservate neppure Oltremanica. La stessa Uefa ha annunciato infatti come Tomori sia al momento il miglior giocatore inglese della competizione.

Milan, Tottenham e Manchester United sulle tracce di Tomori

Certamente una grande soddisfazione per il giocatore e per il Milan, ma tutto questo non passa affatto inosservato. La stima per Tomori in patria è ancora forte: così come tanti tifosi speravano che Southgate potesse prenderlo maggiormente in considerazione, anche diversi club non hanno smesso di tenerlo d’occhio.

E ora, vista la semifinale di Champions raggiunta con il Milan, Tomori è finito nel mirino di diverse big. Il richiamo della Premier è forte e Tottenham e Manchester United sarebbero sulle tracce del giocatore, come sottolinea il ‘Daily Mail’. I ‘Red Devils’ hanno in programma una vera e propria rivoluzione e sono pronti a fare grandi acquisti, anche al centro della difesa. Pure il Tottenham starebbe però pensando di riportare in patria il difensore classe 1997. Il Milan però, sottolinea il tabloid inglese, non è intenzionato a privarsi del giocatore, a meno di un’offerta spropositata.

A vantaggio dei rossoneri c’è anche il fatto che il difensore ha recentemente rinnovato il proprio contratto fino al 2027. Per sottrarlo alla causa milanista dovranno quindi arrivare offerte astronomiche dalla Premier League, altrimenti l’ipotesi cessione non sarà neppure presa in considerazione. Tomori però non è l’unico big finito nel mirino di tanti top club europei: anche le prestazioni di Leao e Maignan non sono passate inosservate e diverse sono le squadre che seguono con attenzione le loro prove.