Maignan e Leao superstar: il Milan sogna, le big europee ammirano

I due giocatori che hanno fatto la differenza nella serata di Napoli, inevitabilmente sono osservati dai grandi club

Vola il Milan di Stefano Pioli e lo fa con le parate del suo portiere e le giocate del suo attaccante.

Come è successo in occasione dello Scudetto, sono Rafael Leao e Mike Maignan ad essere stati i veri trascinatori della squadra contro il Napoli. Sono stati i due ex Lille a fare la differenza, dimostrando di essere i veri campioni del Milan.

Il Diavolo ha mostrato compattezza e solidità grazie ad una grande prova di tutta la difesa e dell’intero centrocampo, dove sono spiccate le individualità di Kjaer, Theo Hernandez, Bennacer e Krunic, ma senza il francese e il portoghese verosimilmente ieri sarebbe andata diversamente.

Milan, Leao decisivo al momento giusto: ora va blindato

Il 2023 di Rafael Leao, però, era iniziato malissimo. La condizione fisica dopo il Mondiale era pessima e con un Milan che non girava era complicato fare la differenza. L’ultima pausa, però, lo ha aiutato a ricaricare le pile e con il 4-2-3-1 è tornato devastante.

Lo ha fatto fin da subito, giocando alla grande il match di campionato proprio contro il Napoli. Una doppietta d’autore, prima di lasciare il segno nelle due sfide di Champions League. Le sue accelerazione hanno fatto malissimo alla difesa azzurra che non è riuscita a contrastarlo né all’andata né al ritorno. Nessun gol ma c’è il suo zampino nei centri di Bennacer e Giroud. Soprattutto l’azione di ieri è stata stupenda e ha mostrato al mondo di poter essere un vero campione, vincendo ampiamente il duello con Kvara.

Leao ha ringraziato pubblicamente Pioli, l’allenatore che più lo ha fatto crescere. Sa che il tecnico di Parma, con il Milan tutto, sono la scelta migliore per fare un ulteriore salto di qualità. Anche per questo vuole continuare a vestire il rossonero ma la trattativa non ha ancora visto la fumata bianca. Si tratta tra le parti per cercare un accordo definitivo. Il Milan è pronto a sfondare il muro dei 6,5/7 milioni di euro netti a stagione ma serve che arrivi il si da tutte le parti. La Champions e i suoi soldi – come più volte raccontato su queste pagine – chiaramente possono fare la differenza. Blindarlo è l’obiettivo per non rischiare di incassare, in caso di cessione in estate, poco meno della metà del suo attuale valore. Sì perché per Leao oggi si possono chiedere sui 150 milioni di euro ma non certo con un contratto in scadenza fra poco più di un anno. E Psg, Manchester City e il solito Chelsea sono lì ad osservare, in attesa di novità.

Milan, Maignan superstar: il Diavolo se lo gode

La situazione legata all’altro campione è ben diversa. Mike Maignan ha visto schizzare alle stelle il suo valore. Le parate decisive di ieri così come quelle in Nazionale stanno dimostrando che sono pochi i portieri come lui. Quanto vale Maignan? Difficile dirlo con certezza.

Il mercato dei portieri è strano e se qualcuno dovesse presentarsi con 80 milioni potrebbe non essere così assurdo. A farlo potrebbe essere il Psg. In Francia i tifosi farebbero follie per rivederlo a Parigi ma il Milan al momento non ci pensa di certo a cederlo e forse nemmeno il club transalpino, che ha deciso di puntare tutto su Donnarumma, è pronto a fare un investimento folle.

Proprio l’italiano che aveva fatto arrabbiare e disperare i tifosi rossoneri, ora è un lontano ricordo. Tutti adesso sono convinti che il Milan abbia fatto un enorme upgrade e a Parigi, forse qualche rimpiantoc’è. Sono i risultati d’altronde a dirlo.

Maignan è blindato da un lungo contratto, fino al 2026,che presto potrebbe essere rivisto a cifre, chiaramente, più alte ma nel frattempo non mancheranno ad arrivare apprezzamenti, soprattutto dalla ricca Inghilterra, con il solito Chelsea in prima linea, ma in casa Milan non c’è la minima intenzione di privarsi del portiere francese. Maignan, acquistato per soli 15 milioni di euro, è stato davvero uno dei più grande affari degli ultimi tempi.