“Pagliacciata all’italiana”: bufera sulla sentenza Juve

Ieri il Collegio di garanzia del Coni si è espresso sul ricorso presentato dalla Juve avverso i quindici punti di penalizzazione

Dopo tanta attesa, è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri la decisione del Collegio di garanzia del Coni sul ricorso presentato dalla Juventus contro la penalizzazione di quindici punti inflitta dalla Corte di giustizia federale sulla questione plusvalenze.

Come noto, il Collegio presieduto dalla Dottoressa Gabriella Palmieri Sandulli ha deciso di accogliere il ricorso presentato dalla Juventus, rinviando però il tutto alla Corte Federale d’Appello “perché, in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione”. Adesso le tappe da percorrere per arrivare alla nuova decisione partono dalla pubblicazione delle motivazioni che hanno portato a questa decisione, che arriveranno non prima di 10/15 giorni, e poi il tutto comporterà un iter che durerà diverse settimane. Dunque, possiamo ipotizzare che il terzo pronunciamento sulla questione, dopo una prima assoluzione e una seconda condanna, potrebbe arrivare a stagione conclusa.

Nel frattempo, però, i punti alla Juventus sono stati restituiti e i bianconeri di Massimiliano Allegri si trovano adesso al terzo posto in classifica, in piena zona Champions League, a quota 59, due in meno della Lazio dell’ex Maurizio Sarri, tre in più della Roma di José Mourinho, sei di vantaggio sul Milan di Stefano Pioli e otto sull’Inter di Simone Inzaghi. Le milanesi, semifinaliste di Champions, sono, allo stato attuale, fuori dai posti che portano direttamente all’edizione della prossima stagione della massima manifestazione europea per club. Classifica, evidentemente, parziale visto il rinvio e l’attesa per la nuova decisione.

Viviano senza freni: “Pagliacciata all’italiana”

Sulla questione è intervenuto, ai microfoni di ‘Tv Play_Calciomercato.it’ in onda su Twitch, il portiere del Fatih Karagumruk di Andrea Pirlo, Emiliano Viviano. Il calciatore non ha usato mezzi termini per commentare la vicenda: “Rimango della mia opinione, è una pagliacciata all’italiana. Ma non perché hanno ridato i punti alla Juventus, adesso cosa si aspetta ancora? Era meglio dare i punti, o non darli, a processo finito. Così falsano il campionato, gli obiettivi, i programmi, non riesco davvero a concepirla questa cosa”. Dichiarazioni tranchant che non lasciano spazio a dubbi e intepretazioni.