Penalizzazione Juventus, l’esito UFFICIALE del ricorso: classifica stravolta

È arrivata la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni in merito alla penalizzazione della Juventus dopo l’udienza

Dopo ore di attesa, il Collegio di Garanzia del Coni si è espresso in merito al ricorso che la Juventus aveva presentato avverso la sentenza della Corte Federale d’Appello che il 20 gennaio aveva comminato una penalizzazione di 15 punti al club bianconero.

Dopo l’udienza durata quasi tre ore, il Collegio di Garanzia del Coni presieduto da Gabriella Palmieri Sandulli e per l’occasione a Sezioni Unite, si è riunito in camera di consiglio per esprimersi in merito al ricorso della Juventus. In particolar modo, il club bianconero aveva chiesto di annullare – senza rinvio – la sentenza della Corte Federale d’Appello.

Nel corso dell’udienza, sono intervenuti i diversi avvocati a difesa del club bianconero. In primis il legale Maurizio Bellacosa, il quale aveva parlato di una “sentenza piena di errori”. Ecco perché è stato chiesto “l’annullamento senza rinvio alla Corte” essendo “stati violati principi basilari del processo sportivo”. In particolar modo, negli atti dell’inchiesta Prisma non si farebbe riferimento alle 15 operazioni che la Procura Federale aveva contestato al club nel primo deferimento. E a sorpresa, il procuratore Generale Taucer ha suggerito “il rinvio alla Corte d’Appello per l’esistenza di una carenza di motivazione riguardo la penalizzazione dei punti, che deve essere valutata in un nuovo processo”.

Penalizzazione Juventus, la sentenza del Coni

Altro tema di cui si è dibattuto è stato l’operazione col Barcellona per il passaggio di Pjanic in blaugrana e di Arthur in bianconero. In merito, l’avvocato Bellacosa ha sottolineato che per la Procura “la valutazione dell’operazione era corretta”, infatti “non era presente nel deferimento”.

Con il dispositivo diffuso questo pomeriggio, il Collegio di Garanzia ha deciso di accogliere il ricorso della Juventus e rinviare il processo alla Corte Federale di Appello “perché, in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus F.C. S.p.A“.

Il Collegio di Garanzia a Sezioni Unite ha poi dichiarato l’inammissibilità dell’atto di “intervento ad adiuvandum”, depositato, in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 13/2023, in data 28 febbraio 2023, dal sig. Cosimo Pulpito, in proprio, in qualità di tesserato tifoso “Membership” della F.C. Juventus S.p.A. nonché in qualità di Presidente dell’Associazione “Juventus Club Taranto Gigi Buffon”, e, altresì, dell’atto “di intervento ad opponendum”, depositato, in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 13/2023, in data 31 marzo), dall’Associazione Club Napoli Maradona “L’Avvocato del D10S” e dal Codacons”.

Per quanto riguarda i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva: “Ha rigettato i ricorsi iscritti al R.G. n. 14/2023 (Agnelli/FIGC e altri), al R.G. n. 15/2023 (Paratici/FIGC e altri), al R.G. n. 16/2023 (Cherubini/FIGC e altri) e al R.G. n. 19/2023 (Arrivabene/FIGC e altri)”.

Tolta per il momento la penalizzazione alla Juventus, ecco la nuova classifica di Serie A:

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 75, Lazio 61, Juventus 59, Roma 56, Milan 53, Inter 51, Atalanta 49, Bologna 44, Fiorentina 42, Sassuolo 40, Torino 39, Udinese 39, Monza 38, Empoli 32, Salernitana 30, Lecce 28, Spezia 26, Verona 23, Cremonese 19, Sampdoria 16