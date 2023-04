Nuova penalizzazione Juve: “Decisione imminente”

Il Collegio di Garanzia del Coni ha momentaneamente cancellato i 15 punti di penalizzazione in classifica per i bianconeri

Il futuro della Juventus è ancora tutto da decidere. Nel pomeriggio, infatti, il Collegio di Garanzia del Coni ha rinviato ufficialmente il processo alla Corte Federale di Appello, accogliendo dunque il ricorso del club bianconero che vede quindi in questo momento restituirsi i 15 punti di penalizzazione in classifica.

Come spiegato in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play dall’avvocato Enrico Lubrano, è però ancora presto per cantar vittoria definitiva: “I tempi saranno necessariamente molto brevi, realisticamente prima di metà maggio. Il contenuto è un titolo di un film che si dovrà ancora scrivere. Dice di rigettare i ricorsi di Agnelli, Paratici, Cherubini e Arrivabene. Ciò vuol dire che quegli accertamenti sono chiusi e sono i più importanti, le loro condotte. Invece accoglie Vellano e Nedved che avevano una posizione più marginale per il fatto di non essere legali rappresentanti e accoglie Juventus nella forma di annullamento con rinvio”.

Juve, nuova penalizzazione: “Realisticamente si scenderà da 15 a 9”

La Juve tornerà quindi per la terza volta dinnanzi alla Corte d’Appello con due possibili diversi scenari davanti a sé: da una parte una nuova penalizzazione inferiore rispetto alla precedente pari a 15 punti; dall’altra – invece – l’accoglimento dell’articolo 31 che non vedrebbe alcuna penalizzazione in classifica, bensì una semplice multa pecuniaria.

A tal proposito, Lubrano è stato piuttosto netto, prospettando una nuova possibile penalizzazione in classifica alla Juve simile: “Realisticamente si scenderà da 15 a 9. Resta tutto l’impianto, quindi l’80% delle condotte tenute è chiusa. Si riaprono Vellano e Nedved, si riduce la loro sanzione e quella della Juventus. Per quanto riguarda l’interesse dello scudetto 2019 non dovrebbe andare ad intaccare nulla. La decisione è immediatamente esecutiva e la Juventus si vede restituiti tutti i punti, però c’è un tema: non è annullamento secco, ma con rinvio. In questo momento non ha senso restituire i punti alla Juventus in vista di una decisione imminente, è una restituzione transitoria”.

Va ricordato che, a richiedere lo scorso gennaio inizialmente 9 punti di penalizzazione per la Juventus, era stato il procuratore della Figc Giuseppe Chiné.