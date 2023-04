Roma-Feyenoord, Dybala si è allenato in gruppo

Buone notizie in casa Roma in vista della sfida di ritorno contro il Feyenoord: Dybala si è allenato in gruppo

In casa Roma arrivano ottime notizie in vista di quella che è una delle gare più importanti della stagione. Giovedì sera alle 21 all’Olimpico i giallorossi sfidano il Feyenoord per il ritorno dei quarti di finale di Europa League e in campo ci sarà, molto probabilmente, anche Paulo Dybala.

L’argentino ha svolto in mattinata un controllo medico per tornare ad allenarsi con la squadra. Controllo che ha dato esito positivo: il giocatore si è dunque allenato in gruppo con la squadra. Un motivo per sorridere per José Mourinho, che potrà così contare sul giocatore argentino. Chiaramente le condizioni di Dybala verranno valutate con attenzione anche domani: il tecnico deciderà poi se schierarlo dal primo minuto oppure farlo entrare a gara in corso. L’argentino aveva abbandonato il terreno del De Kuip a metà primo tempo per un problema muscolare.