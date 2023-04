Infortunio Dybala, ko dopo neanche mezz’ora

Feyenoord-Roma, infortunio per Dybala dopo neppure mezz’ora di gioco: l’argentino esce anticipatamente

Brutte notizie per Jose Mourinho: dopo 25 minuti di gioco di Feyenoord-Roma il tecnico portoghese ha perso per infortunio Paulo Dybala.

Una brutta notizia per il tecnico portoghese che si è trovato costretto a fare a meno del suo capocannoniere stagionale. Dybala è uscito dal campo con le proprie gambe, toccandosi l’adduttore. Al posto dell’argentino è entrato in campo El Shaarawy, che ha approcciato il match con il giusto spirito.

Per la Roma un guaio dunque. Fa ben sperare il fatto che il numero 21 sia uscito dal campo senza l’ausilio di una barella, ma le telecamere lo hanno mostrato seduto in panchina con le mani sul volto. Il giocatore sarà sottoposto ad accertamenti, ma di certo non è una buona notizia per i capitolini, sia in ottica ritorno sia in vista del finale di stagione, dove la Roma è impegnata a centrare uno dei primi quattro posti in campionato.