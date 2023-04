Inzaghi rischia tutto: Zanetti ‘scatena’ l’esonero

L’allenatore dell’Inter si gioca la permanenza sulla panchina nerazzurra nel match di ritorno di Champions contro il Benfica

Quella di domani sera sa di ultima spiaggia per Simone Inzaghi. Il credito nei confronti del tecnico dell’Inter da parte della dirigenza interista sembra essere scaduto dopo la lunga serie di risultati negativi collezionati in campionato. In caso di eliminazione ai quarti di finale di Champions League, verosimilmente l’ex Lazio andrebbe incontro ad un esonero.

Inzaghi in ogni caso ha dalla sua il vantaggio rassicurante acquisito all’andata con una vittoria convincente per 0-2 in casa del Benfica. Davanti al tutto esaurito di San Siro la formazione nerazzurra dovrà dunque cercare di replicare la prestazione messa in campo appena una settimana fa, o comunque proteggere l’attuale parziale. Qualora i portoghesi riuscissero invece a centrare un’impresa sulla carta complicatissima, a quel punto il destino dell’allenatore interista sarebbe segnato.

E’ vero che Beppe Marotta nella sua carriera da dirigente, raramente ha esonerato un allenatore a stagione in corso. Ma senza Champions League e con il rischio di finire fuori dalle prime quattro in campionato, l’ad nerazzurro non avrebbe altra scelta. Lo stesso Zanetti, questa mattina, non ha nascosto la sua delusione per i risultati negativi ottenuti in campionato: “Neppure noi sappiamo spiegarci una differenza di rendimento inaccettabile tra campionato e coppe”.

Calciomercato Inter, deciso l’esonero di Inzaghi in caso di flop

Nel sondaggio di Calciomercato.it questa mattina è stato chiesto dunque agli utenti cosa dovrebbe fare l’Inter con Inzaghi in caso di eliminazione domani sera dalla Champions League contro il Benfica.

Per il 46% dei tifosi che hanno partecipato al sondaggio, il flop europeo dovrebbe costare al tecnico nerazzurro l’esonero immediato. Per il 26%, invece, l’ex allenatore della Lazio dovrebbe proseguire in ogni caso fino al termine della stagione, a prescindere dall’esito del ritorno con il Benfica. Pari merito con l’11% per le ultime due opzioni: ‘esonero solo senza quarto posto’ e ‘conferma solo con quarto posto’.