“Inaccettabile”: l’ultimo annuncio di Zanetti fa tremare Inzaghi

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, è tornato a parlare nell’avvicinamento al ritorno di Champions contro il Benfica. Messaggio a Inzaghi

Prosegue su un doppio binario la stagione dell’Inter di Simone Inzaghi, tra il percorso netto nelle coppe e la clamorosa crisi in campionato. La squadra nerazzurra, reduce da un altro ko interno col Monza, è sempre più a rischio nella corsa al quarto posto.

Domani, però, torna la Champions League e il ritorno dei quarti di finale contro il Benfica. Lautaro e compagni ripartono dal 2-0 di Lisbona, ma il rendimento interno della squadra di Inzaghi non può rassicurare. L’attenzione è massima dalle parti di Appiano Gentile e a ‘la Repubblica’ Javier Zanetti ha caricato così la sua Inter: “Sono sempre positivo e fiducioso, nonostante qualche difficoltà che stiamo avendo soprattutto in campionato. Credo che mercoledì avremo una grandissima opportunità. Difficile spiegare questa differenza di rendimento tra campionato e coppa, anche noi ci poniamo questa domanda”.

Il messaggio del vicepresidente per Inzaghi è inequivocabile: “Neppure noi sappiamo spiegarci una differenza di rendimento inaccettabile tra campionato e coppe. Per me è una questione di testa, perché l’organico non si discute”.

Inter, Zanetti avvisa Inzaghi: “Rendimento inaccettabile”

Zanetti ha avvisato il tecnico in vista del rush finale della stagione, confermandone però la fiducia: “Non possiamo perdere compattezza. Ho totale fiducia, sono un positivo di natura”.

“A me piace parlare a freddo, e non smetto mai di farlo. Ho cercato di capire, di ascoltare. Alla Pinetina ci siamo poi ripetuti che da una situazione del genere si esce solo restando uniti”, ha affermato l’ex capitano nerazzurro. Infine, Zanetti ha chiamato a raccolta tutto l’ambiente per il sogno Champions League, prima di rituffarsi sul campionato: “Ho ripetuto che dobbiamo essere una cosa sola, uniti e convinti. Mi aspetto una reazione d’orgoglio, ho capito che i ragazzi sentono questa responsabilità”.