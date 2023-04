Maxi stangata e cessione immediata: 40 milioni in fumo

L’attaccante era già stato punito nell’ultimo turno di campionato con l’esclusione ufficiale dai convocati

Il curioso caso legato a Sadio Mané si chiuderà nel peggiore dei modi. L’attaccante senegalese, sbarcato al Bayern Monaco la scorsa estate per un affare da 32 milioni di euro con il Liverpool, è già arrivato al capolinea della sua breve esperienza trascorsa in Bundesliga.

Lo scorso martedì, al termine della gara persa in Champions League per 3-0 contro il Manchester City, Mané si era reso protagonista di uno scontro fisico avvenuto negli spogliatoi con il compagno Sané. Una rissa provocata dall’ex Liverpool per un alterco esploso al triplice fischio e culminata con un colpo scagliato all’indirizzo dell’esterno tedesco rimasto sanguinante con una ferita sul labbro.

Il Bayern Monaco, che nell’ultima giornata di campionato ha deciso di punire Mané con l’esclusione ufficiale dai convocati, nei suoi confronti ha anche sancito una maxi multa da 300 mila euro. Una storia destinata ad arricchirsi di un nuovo ed avvincente capitolo che riguarda adesso il futuro dell’attaccante. Come riportato dai ‘Sky Sport Deutschland’, a fine stagione il senegalese verrà anche messo sul mercato e chiuderà così la sua avventura in Germania.

Calciomercato Bayern Monaco, Mané finisce sul mercato

Nel frattempo è stata scongiurata l’ipotesi iniziale di una rescissione consensuale del contratto di Mané con il Bayern Monaco circolata sui quotidiani tedeschi.

Va ricordato che l’ex centravanti del Liverpool la scorsa estate aveva siglato un contratto dalle cifre stratosferiche: un triennale da circa 20 milioni di euro l’anno. Qualora dovesse lasciare a titolo definitivo il Bayern Monaco, Mané andrebbe quindi a rinunciare ai restanti due anni di contratto che gli avrebbero garantito oltre 40 milioni di euro netti.

Per quanto riguarda il suo futuro, sembra improbabile che il Liverpool decida di riaccoglierlo in rosa dopo averlo ceduto appena un anno fa. In ogni caso, considerate le richieste fatte dal calciatore per l’ingaggio, la Premier League rimane decisamente in pole position rispetto ad altri campionati.

Ad ogni modo, dopo una stagione dai numeri non all’altezza, difficilmente Mané riuscirà a strappare un altro accordo alle stesse cifre guadagnate in Germania.