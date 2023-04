Esonero Allegri già ‘scritto‘, consenso unanime: “De Zerbi alla Juventus”

La sconfitta subita contro il Sassuolo ha rimesso pesantemente in discussione la posizione di Allegri, almeno da un punto di vista mediatico

Da circa un mese la Juventus sembra l’ombra sbiadita di se stessa. Il successo a fatica ottenuto contro l’Hellas Verona è stata una prima avvisaglia delle difficoltà che avrebbero caratterizzato il cammino dei bianconeri, reduci dalle due sconfitte consecutive in campionato contro Lazio e Sassuolo.

L’ultimo KO del Mapei Stadium è stato letteralmente senza appello. Inerme e in ginocchio, la compagine di Allegri ha faticato anche solo a rendersi pericolosa dalle parti di Consigli, finendo con l’abbandonarsi ad azioni estemporanee. Soltanto allo schiaffo subito da Defrel, Vlahovic e compagni hanno provato a reagire. L’alibi degli sforzi fisici e mentali di Coppa reggono fino ad un certo punto, anche perché nell’ultima mezz’ora gli ospiti hanno provato a riversarsi nella metà campo avversario, ma più con la forza dei nervi che con principi di gioco collaudati.

A finire sul banco degli imputati, come quasi sempre accade in questo genere di circostanze, è stato Max Allegri. Il tecnico livornese è stato accusato dai propri tifosi di non essere stato in grado di fornire alla propria squadra un’identità chiara. L’involuzione tecnico-tattica è sotto gli occhi di tutti e neanche il recupero di alcune pedine fondamentali ha migliorato la situazione. Sebbene sia legato alla Juventus da un contratto in scadenza tra due anni, Allegri non è certo della sua permanenza in bianconero anche la prossima stagione. Molto dipenderà, chiaramente, dal cammino in Europa League e dall’eventuale qualificazione europea.

Calciomercato Juventus, i tifosi hanno scelto De Zerbi per il dopo Allegri

Intanto sui social è già partito il tam tam mediatico legato al nome del possibile sostituto di Allegri. Per adesso, ribadiamolo, la “Vecchia Signora” non ha ancora sciolto le riserve, in un senso o nell’altro. Come ribadito a più riprese da Calvo, le sentenze extra-campo contribuiranno a fornire un quadro più completo delle possibili mosse future. Dalla suggestione Conte all’ipotesi Tudor, passando per l’intrigante idea De Zerbi: i profili accostati alla Juve, comunque, non mancano.

Interrogandosi sul futuro della panchina della propria squadra, i tifosi della Juventus nelle ultime ore hanno preso una posizione chiara: sono tanti i messaggi che inneggiano ad un possibile approdo di De Zerbi in bianconero. L’ex Sassuolo, del resto, ora sulla panchina del Brighton, sta impressionando in Premier League grazie ad una proposta di gioco innovativa ed originale. Vederlo sulla panchina della Juventus, spulciando il web, sarebbe il sogno di molti supporters di “Madama”, anche se comunque non sarà facile. De Zerbi, infatti, è legato al Brighton da una clausola rescissoria piuttosto alta. Ecco comunque una rapida carrellata di commenti:

Anche de Zerbi va benissimo tutti sono migliori di allegri — Petizione per buttare fuori allegri🤡 (@vincent4675) April 17, 2023

In ordine

De Zerbi

Luis Enrique

Tudor (firmerei ora)

Italiano (sa come far rendere gli attaccanti) — Ashes To Ashes (@Also_Know_Ashes) April 17, 2023

Ma per favore dai fagioli e miretti in mano a Gasperini o De Zerbi e vedi che ti combinano… non parliamo neanche di Vlahovic… — Matteo Ughetti (just_madset) (@MatteoUghe) April 17, 2023

De Zerbi il migliore fra gli italiani con Palladino. Gallardo fra gli stranieri! — fabio balducci (@fabiobalducci2) April 17, 2023

ma sai che quasi quasi de Zerbi mi sta convincendo — Gionni (@Gionni96036172) April 17, 2023

Lo so … ma io preferisco De zerbi — Manuel (@Manuel338580323) April 17, 2023

Nome realistico Tudor,

Luis Enrique De Zerbi le migliori soluzioni probabilmente, sanno valorizzare, hanno un’idea di gioco che mi piace, parlano di calcio. — Sergio (@SergioFiscion) April 17, 2023