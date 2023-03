Juventus senza Allegri: ribaltone con doppio acquisto

La Juventus vuole cautelarsi in caso di separazione in panchina con Massimiliano Allegri: c’è un profilo che intriga la dirigenza della ‘Vecchia Signora’

Non solo la suggestione Antonio Conte. Si fa largo un altro nome per la panchina della Juventus in caso di divorzio a fine stagione con Massimiliano Allegri.

Scenario al momento comunque lontano, considerando che il tecnico livornese va verso la riconferma in bianconero dopo il cambio di marcia degli ultimi mesi alla Continassa. Allegri sta gestendo al meglio una situazione molto complicata dopo la penalizzazione in classifica e nelle idee della ‘Vecchia Signora’ si fa largo l’ipotesi di un ruolo con poteri sempre più ampi, non dissimile dai manager all’inglese. Il mister livornese ha un contratto da quasi 9 milioni di euro fino al 2025 e tutto lascia presagire una continuità in panchina anche nella prossima stagione. Ma se Allegri decidesse invece di lasciare la Continassa? L’area tecnica della Juventus non si farebbe trovare impreparata e studierebbe anche il profilo di Igor Tudor oltre ovviamente all’ipotesi Conte.

Panchina Juventus, Tudor in pole con l’addio di Allegri

Per l’ex difensore croato di tratterebbe di un ritorno: oltre alla militanza da giocare sotto al guida Lippi, Tudor fu anche assistente di Andrea Pirlo in panchina prima dell’Allegri bis sotto la Mole.

Il 44enne allenatore sta disputando un’ottima stagione al Marsiglia, primo inseguitore in classifica della corazzata Paris Saint-Germain in Ligue 1. Tudor ha un altro anno di contratto con l’Olympique ed è un profilo che la Juve monitora con attenzione in caso di un’attesa ribaltone alla guida tecnica. Il club piemontese – che oltre a Conte valuta anche le opzioni Gasperini e Dionisi – potrebbe sfruttare la carta Tudor per un eventuale assalto a Nuno Tavares, laterale sinistro in prestito al Marsiglia dall’Arsenal e già nei radar della ‘Vecchia Signora’ nelle precedenti sessioni di mercato. Inoltre, anche lo stesso mister croato avallerebbe il riscatto dai francesi di Milik, sempre più vicino comunque alla conferma in bianconero indipendentemente dalla scelta in panchina. Ad oggi difficilmente, però, la Juve ripartirà da un allenatore diverso da Massimiliano Allegri nella prossima stagione.