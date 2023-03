Conte saluta il Tottenham e sbarca in Serie A: tifosi in delirio

Il tecnico ha voluto mandare un messaggio alla sua ex squadra. Nel frattempo i tifosi italiani sperano di vederlo nella propria squadra

A circa ventiquattrore dal comunicato che ha ufficializzato la fine dell’avventura tra Antonio Conte e il Tottenham, è arrivato il saluto da parte del tecnico italiano.

L’ormai ex allenatore degli Spurs ha chiaramente voluto ringraziare tutti, dalle persone che gli sono stati vicino a tifosi:

“Il calcio è passione – scrive Conte su Instagram -. Ringrazio profondamente tutti negli SPURS che hanno apprezzato e condiviso la mia passione e il mio intenso modo di vivere il calcio come allenatore. Un pensiero speciale ai tifosi che mi hanno sempre dimostrato sostegno e apprezzamento, è stato indimenticabile sentirli cantare il mio nome. Si è concluso il nostro viaggio insieme vi auguro il meglio per il futuro.

Antonio”.

Conte, dunque, chiude un capitolo della sua vita calcistica ed è pronto a pensare al futuro. Un futuro che potrebbe tornare ad essere ancora una volta in Serie A. In queste settimane, d’altronde il suo nome è stato accostato praticamente a tutti i top team.

Calciomercato Inter e Juventus, tifosi pazzi di Conte

Così l’allenatore è stato in orbita Milan quando Stefano Pioli non riusciva a tirar fuori la propria squadra dalla crisi. Il successo rossonero in Champions League, proprio contro il Tottenham, ha, però, spazzato via ogni dubbi.

Ad inizio stagione Conte, invece, era stato accostato alla Juventus. Ora sono più i tifosi a rivolere il tecnico italiano sulla panchina bianconera. Basta leggere un po’ i commenti al suo post su Instagram per rendersene conto ma sono soprattutto i sostenitori dell‘Inter che sperano di rivederlo a Milano.

“Vorrei che tornassi all’Inter per essere la prima squadra dove ritorna e rivince”, “Ora sai cosa fare… l’Inter ti aspetta”, “Antonio torna a casa”, “Ti prego mister, torna da noi”.

Sono diversi i messaggi di questo tipo da parte dei nerazzurri, che evidentemente sono stanchi di avere Simone Inzaghi in panchina. Tra le squadre italiane accostate a Conte, infine, c’è anche la Roma, che vorrebbe un allenatore top, a livello internazionale, qualora si dovesse separare da Jose Mourinho.