Ufficiale a fine aprile: via libera di Allegri per il centravanti

La Juventus inizia a panificare le mosse per la prossima stagione. Scelta fatta per l’attacco: via libera del club e di Allegri per il bomber

Massimiliano Allegri si appresta a ritrovare diversi effettivi dopo la sosta per le Nazionali. A parte Pogba che difficilmente sarà pronto per il Verona e la semifinale di Coppa Italia con l’Inter, il tecnico della Juventus rimpolperà lo scacchiere a sua disposizione con diversi rientri dall’infermeria del J-Medical.

C’è cauto ottimismo su Chiesa che deve smaltire la tendente al ginocchio destro, mentre Miretti e capitan Bonucci lavoreranno alla Continassa per tornare nella lista dei convocati già per l’incrocio di campionato del primo aprile contro gli scaligeri. La sfida dell’Allianz Stadium, a meno di nuove complicazioni, sarà l’occasione per rivedere all’opera anche Arkadiusz Milik nell’undici di Allegri. Il centravanti polacco è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo nella giornata di mercoledì e corre verso il recupero per la ripresa del campionato. L’ex Napoli nei prossimi allenamenti intensificherà il lavoro alla Continassa per mettersi così a completa disposizione di Allegri. Milik è ai box da quasi due mesi, dopo il problema muscolare alla parte posteriore della coscia rimediato a fine gennaio subentrando a gara in corso nella sfida persa in casa contro il Monza.

Calciomercato Juventus, rebus Vlahovic: Allegri conferma Milik

Allegri perciò ritroverà presto una preziosa pedina del reparto offensivo, che ha convinto in questi mesi a Torino a parte qualche infortunio di troppo. Milik ha messo a referto in tutte le competizioni 8 centri e ha una media migliore rispetto a Vlahovic, che è al momento il miglior realizzatore della Juve. Il polacco classe ’94 segna una rete ogni 166 minuti e ha dimostrato di essere un elemento assai funzionale al gioco allegriano.

Vice Vlahovic o in coppia con lo stesso bomber serbo, Milik a suon di prestazioni e gol ha convinto l’area tecnica della ‘Vecchia Signora’ prima dello stop forzato per infortunio. Un’arma preziosissima per Allegri, con l’allenatore toscano che ha dato il via libera per la conferma sotto la Mole dell’attaccante di proprietà del Marsiglia. Il polacco viaggia spedito verso la permanenza e la Juventus entro fine aprile dovrà ‘ufficializzare’ il riscatto dall’Olympique del giocatore. Il sodalizio bianconero per il prestito ha versato 750 mila euro ai francesi la scorsa estate, mentre per acquisire a titolo definitivo l’ex Napoli serviranno 7 milioni (più eventualmente altri due di bonus). Un’operazione low cost considerando il rendimento e il valore di Milik, paradossalmente ad oggi più vicino a restare a Torino rispetto a Dusan Vlahovic. Il centravanti ex Fiorentina rimane centrale nel progetto Juve, ma le sirene di mercato e la corte delle big straniere si fanno sempre più insistenti. Con o senza Vlahovic, comunque, la ‘Vecchia Signora’ ha deciso di puntare ancora su Milik nella prossima stagione.