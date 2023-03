Firma con la Juve, l’annuncio sul bomber: “Ci sono i presupposti”

Il club bianconero a fine stagione potrà definire l’acquisto del forte attaccante gradito a Massimiliano Allegri

Fuori da oltre un mese per un problema al bicipite femorale, Arek Milik sta facendo sentire la propria assenza nel reparto offensivo di Allegri. Il centravanti polacco, alla prima stagione in maglia bianconera, ha subito avuto un super impatto andando anche oltre le aspettative della tifoseria nei suoi confronti.

Arrivato in prestito dal Marsiglia, l’ex attaccante del Napoli potrebbe essere riscattato a titolo definitivo a fine stagione qualora la Juventus esercitasse il diritto nei suoi confronti fissato sui 7 milioni di euro. Una cifra sicuramente alla portata per un calciatore che in carriera ha dimostrato di essere dotato di una classe sopra la media. Dopo aver messo a segno ben 8 reti in 25 presenze stagionali in maglia bianconera, Milik ha ottime possibilità di rimanere ancora per qualche anno a Torino.

L’attaccante ha ben impressionato sia Allegri che l’intero ambiente juventino e, come svelato dal noto agente Marco Sommella a margine del ‘Palermo Football Conference’, potrebbe essere riscattato a titolo definitivo. “Tre volte ho proposto la Juve a Cavani e tre volte l’ha rifiutata. Milik invece voleva andarci subito, ma i rapporti tra top club italiani non aiutano. Ci sono i presupposti per il riscatto dall’OM, ma è presto”.

Calciomercato, Perinetti su Antonio Conte: “Lo considerano arrogante, ma vuole sempre imparare”

Nel convegno andato in scena quest’oggi a Palermo, è intervenuto anche il celebre dirigente sportivo Giorgio Perinetti.

Nelle parole intercettate da Calciomercato.it, il direttore ha parlato di uno dei tecnici più chiacchierati del momento, Antonio Conte: “E’ considerato un arrogante, ma quando sa che c’è un allenatore che propone cose nuove anche tra i dilettanti, manda i collaboratori a studiarlo perché c’è sempre da imparare”.

Il tecnico leccese sta vivendo il suo peggior momento sulla panchina del Tottenham dopo il durissimo sfogo contro il club dei giorni scorsi e nelle prossime ore potrebbe addirittura dire addio alla panchina londinese. Conte in ogni caso andrebbe in scadenza a fine stagione e potrebbe così diventare una ghiotta opportunità di mercato nuovamente per il calcio italiano.