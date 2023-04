Allegri umiliato: “Date Vlahovic a un allenatore vero”

Brutto scivolone della Juventus sul campo del Sassuolo. Allegri sotto attacco anche per il rendimento negativo di Vlahovic

Seconda sconfitta in campionato per la Juventus che cade anche sul campo del Sassuolo dopo il ko di Roma contro la Lazio.

I bianconeri non approfittano dei passi falsi di Inter e Milan, restando lontani dalla zona Champions League considerando la penalizzazione di -15 in classifica. Il verdetto del Collegio di Garanzia del Coni di mercoledì potrebbe però rimettere tutto in discussione, anche se restano le prestazioni in campo della squadra di Massimiliano Allegri a non convincere. Juve troppo brutta per oltre un’ora di gioco e che non è riuscita a replicare al gol decisivo firmato da Defrel nella ripresa. Nemmeno l’ingresso in campo di Chiesa e Di Maria ha cambiato l’inerzia del match, con lo stesso Allegri che ha ammesso: “La sconfitta è ampiamente meritata. Dovevamo portarla a casa, invece abbiamo sbagliato. Partita giocata male“, le parole del tecnico bianconero che non ha cercato scuse nel post gara.

Juventus, Allegri sotto attacco: “Non è possibile giocare così male”

Allegri, inevitabilmente, finisce nuovamente sul banco degli imputati anche per la gestione dei suoi campioni, in primis Dusan Vlahovic.

Il centravanti serbo è in crisi di gol e prestazioni ed è stato abbondantemente insufficiente anche nella trasferta di ieri al ‘Mapei Stadium’. Vlahovic ormai è un caso e gli addetti ai lavori si interrogano sull’involuzione dell’ex Fiorentina. Furio Focolari, intervenendo a ‘Radio Radio’, attaccata duramente Allegri anche per il rendimento negativo in questa stagione del numero nove: “Io certo che lo vorrei uno come Vlahovic nella mia squadra. Dallo a un allenatore vero, non è possibile giocare così male – ha chiosato il giornalista – L’Inter crea le occasioni, è incredibile solo come non riesce a segnare. La Juve invece non crea manco un’occasione. Ieri solo con Rabiot è stata pericolosa”.